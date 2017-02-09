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Üzerinde servet taşıdı

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Üzerinde servet taşıdı
Donald Trump’ın ABD başkanı olmasıyla birlikte gözler First Lady Melania Trump’ın üzerinde. Önceki gün Florida eyaletindeki Palm Beach Uluslararası Havalimanı’nda eşi Donald Trump’ı karşılamaya gitti.

Donald Trump’ın kameraların çok yakın olmadığı ilk anlarda eşin elini tutması ve kameraların direkt önüne gelmeleriyle birlikte eşinin elini birden bırakıp, alkış hareketleri yapmaya başlaması, sonrasında eşinin elini tutmak istememesi bu karşılamanın en çok konuşulan konusu oldu.Ancak bu karşılamanın bir başka dikkat çeken tarafı, Melania Trump’ın kıyafetiydi.Gösterişi ve ihtişamı sevmesiyle bilinen First Lady’nin, zevkini sadeleştirmeye çalıştığı gözlerden kaçmadı.Genelde topuklu ayakkabı giymeyi tercih eden Melania Trump’ın uzun zaman sonra ilk kez babet ayakkabı giymesi dikkat çekti. First Lady’nin 325 euro (1250 TL) değerindeki babetleri Mansur Gavriel imzası taşıyor.First Lady’nin Sunday Somewhere marka güneş gözlüğü de 245 euro (1000 TL) değerinde.Melania Trump’ın eşini karşılama için seçtiği kırmızı elbise, Valentino imzalı. Elbisenin fiyatı 1980 euro (7800 TL).Trump’ın kırmızı kıyafetini yine aynı renkteki Gucci çantasıyla tamamladığı görüldü. Çantanın fiyatı 1890 euro (7500 TL).Donald Trump’ın politikaları nedeniyle aralarında Tom Ford, Marc Jacobs ve Derek Lam’ın da olduğu pek çok modacının kendisini giydirmeyi reddettiği Melania Trump’a son olarak İtalyan modacı Giorgio Armani sahip çıkmış ve Trump’ı giydirmenin ‘prensiplerine uyduğunu’ açıklamıştı.Armani, “Ben işimi yaparken güzel kadınları giydiriyorum. Melania Trump da güzel bir kadın” diyerek olası bir teklife sıcak baktığını belirtmişti.

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