Hangi Popçuyla Aşk Yaşıyor!

Son dönemde Ahmet Kural'dan ayrılmasıyla ve silikon taktırdığı iddiasıyla gündemden düşmeyen Sıla, başka bir aşk iddiasıyla gündeme geldi.

Sıla'nın Avrupa Turnesi kapsamında 2 Mart 2018 tarihinde Fransa'da verdiği konserde, firari iş adamı Cem Uzan da vardı. Cem Uzan konser sonrası Instagram hesabından Sıla için manalı paylaşımlarda bulundu.

Instagram hesabında Sıla'ya olan hayranlığını sık sık dile getiren Cem Uzan, "Sıla yüzünden aşk acısı mı çekiyor?" sorusunu akıllara düşürdü.

Sıla'nın 2 Mart'ta Fransa'da verdiği konser sonrası güzel şarkıcının kulisine giren Cem Uzan, kendisiyle selfie çekmeyi ihmal etmedi ve bunu kendi Twitter hesabından Türk Bayrağı ve Kalp simgesiyle "Cem Uzan, Sıla'ya bakıyor." şeklinde paylaştı.

En son 21 Mart'ta Sıla'nın şarkısını Cem Uzan'ın bu iddialar hakkında ne söyleyeceğini merakla bekliyoruz.