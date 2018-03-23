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Hangi Popçuyla Aşk Yaşıyor!

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Hangi Popçuyla Aşk Yaşıyor!
Son dönemde Ahmet Kural'dan ayrılmasıyla ve silikon taktırdığı iddiasıyla gündemden düşmeyen Sıla, başka bir aşk iddiasıyla gündeme geldi.

Sıla'nın Avrupa Turnesi kapsamında 2 Mart 2018 tarihinde Fransa'da verdiği konserde, firari iş adamı Cem Uzan da vardı. Cem Uzan konser sonrası Instagram hesabından Sıla için manalı paylaşımlarda bulundu.

 

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Instagram hesabında Sıla'ya olan hayranlığını sık sık dile getiren Cem Uzan, "Sıla yüzünden aşk acısı mı çekiyor?" sorusunu akıllara düşürdü. 

 

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Sıla'nın 2 Mart'ta Fransa'da verdiği konser sonrası güzel şarkıcının kulisine giren Cem Uzan, kendisiyle selfie çekmeyi ihmal etmedi ve bunu kendi Twitter hesabından Türk Bayrağı ve Kalp simgesiyle "Cem Uzan, Sıla'ya bakıyor." şeklinde paylaştı. 

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En son 21 Mart'ta Sıla'nın şarkısını Cem Uzan'ın bu iddialar hakkında ne söyleyeceğini merakla bekliyoruz.

 

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