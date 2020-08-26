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Uzaktan eğitimin yol haritası belirlendi

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Uzaktan eğitimin yol haritası belirlendi
Uzaktan eğitimin yol haritası belirlendi. 31 Ağustos-18 Eylül tarihlerinde yapılacak uzaktan eğitim sürecinde, tüm öğretmenler tarafından canlı ders uygulamaları gerçekleştirilebilecek.

Kronik hastalığı bulunan öğrenciler için de karar çıktı. Bu öğrenciler e-Nabız sisteminden alacakları raporla eğitimlerini salgın süresince uzaktan eğitim ile sürdürebilecekler.

Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim yol haritasını belirledi. Buna göre, pazartesi günü uzaktan eğitimin ilk dersi geçen dönemin eksikliklerini gidermek başlığı ile başlayacak. 18 Eylül'e kadar sürdürülecek uzaktan eğitimde, 2019-2020 eğitim öğretim yılında yüz yüze işlenemeyen ve öğrencilerin bir üst sınıfta düzeylerini etkileyebilecek eksikliklerinin giderilmesine öncelik verilecek. Canlı ders uygulamaları, öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında devam edecekleri sınıfın öğretmenleri tarafından yapılacak.

Yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin Temel Eğitim Genel Müdürlüğü de illere yazı gönderdi. Kronik hastalığı bulunan ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin bu durumlarına ilişkin durum netleşti. e-Nabız sisteminden veya Sağlık Bakanlığı'nca belirlenecek diğer usullerle alacakları belge ile okul müdürlüklerine başvurmaları halinde eğitimlerini salgın süresince uzaktan eğitim ile sürdürebilecekler. Ayrıca, devlet okullarında kayıt, özel grup sınıfları, öğretmen seçimi, teknolojik veya fiziki olanaklar, yabancı dil eğitimi gibi sınıf ayrımcılığına sebep olacak ve eğitimde fırsat eşitliği ilkesini zedeleyecek uygulamalar yapılamayacak.

Yüz yüze eğitim başlarsa, öğrencilerin gün aydınlanmadan yola çıkmalarına müsaade edilmeyecek ve gün ışığından daha fazla yararlanılması için valiliklerce düzenlenme yapılacak.

Velilerden, okullara öğrenci kayıtları esnasında kayıt parası veya bağışların, ilgili mevzuatlara aykırı olması sebebiyle alınmayacağı, aksi durumlarda bu tarz uygulamalara dair şikayetlerin valilikler tarafından değerlendirilerek gerekli işlemlerin yapılması talimatı verildi.

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