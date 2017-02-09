  • BIST 88.557
  • Altın 147,128
  • Dolar 3,6941
  • Euro 3,9447
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Uyuşturucudan gözaltına alınan müdür tutuklandı

»
Uyuşturucudan gözaltına alınan müdür tutuklandı
Uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C, Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Ö.C, ifadesinin ardından tutuklandı.

Savcılığın itirazı sonucu Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında  çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararı sonrasında gözaltına alınan   İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C'nin  Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.  Haseki eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen  Ö.C. Bakırköy Adliyesine götürüldü. İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. uyuşturucu ticareti yaptığı  iddiasıyla gözaltına alınmış, önceki gün çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol  şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılığın dün yaptığı itiraz sonucu, Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliği,  Ö.C'nin tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarmış ve Ö.C. yeniden gözaltına  alınmıştı.


CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ 

İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2012 yılında Erdoğan'ın 'Bulun' Talimatı Verdiği Öğretmen Yine Kaçtı09 Şubat 2017 Perşembe 13:32
  • Rusya ve Türkiye Arasında Vize Kolaylaşacak09 Şubat 2017 Perşembe 13:30
  • Fransa'da nükleer santralde patlama!09 Şubat 2017 Perşembe 13:28
  • ADLİYEDE AİLELER BİRBİRİNE GİRDİ: 6 YARALI09 Şubat 2017 Perşembe 13:25
  • DEAŞ'lı 4 terörist bombayla yakalandı09 Şubat 2017 Perşembe 13:19
  • YAŞAR OKUYAN'DAN BAHÇELİ HAKKINDA ŞOK İDDİA09 Şubat 2017 Perşembe 13:18
  • Kendimi suçlu hissediyorum ama...09 Şubat 2017 Perşembe 13:12
  • BENİMLE PAZARLIK ETME09 Şubat 2017 Perşembe 12:52
  • Trump’ın ilk icraatı Türkleri heyecanlandırdı09 Şubat 2017 Perşembe 12:36
  • `TVF`ye devredilen şirketlere ayrıcalık yok`09 Şubat 2017 Perşembe 12:34
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim