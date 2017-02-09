Uyuşturucudan gözaltına alınan müdür tutuklandı

Uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C, Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Ö.C, ifadesinin ardından tutuklandı.

Savcılığın itirazı sonucu Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararı sonrasında gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C'nin Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Haseki eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Ö.C. Bakırköy Adliyesine götürüldü. İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmış, önceki gün çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılığın dün yaptığı itiraz sonucu, Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliği, Ö.C'nin tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarmış ve Ö.C. yeniden gözaltına alınmıştı.



CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. tutuklanıp cezaevine gönderildi.