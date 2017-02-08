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Uyuşturucu tacirlerinin yeni taktiği!

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Uyuşturucu tacirlerinin yeni taktiği!
İstanbul polisi, lüks bir sitede 40 kilo uyuşturucu ele geçirdi. Şüphelilerin sevkiyat sırasında, "Drone" ile çevreyi izlediği, polis olup olmadığını incelediği ortaya çıktı.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir uyuşturucu şebekesini belirledi. Bunun üzerine teknik ve fiziki takip çalışması başlatıldı. Araştırmalarda şebekenin lüks bir sitede uyuşturucu depoladığı tespit edildi. Çalışmalar takip ederken, çetenin teslimattan önce, "Drone" kullanarak çevreyi kamerayla takip ettiği, bölgede polis olup olmadığını incelediği belirlendi.

Çalışmalar tamamlanınca, lüks siteye adrese baskın yapıldı. Adresteki 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 11 kilo 217 gram kokain, 28 kilo 870 gram skunk adı verilen, genetiği değiştirilmiş ve etkisi 10 kat arttırılmış esrar ele geçirildi. Operasyonda, çetenin kullandığı drone, polis şapkası, 3 hassas terazi, 11 cep telefonu, 10 sim kart, şamandıra, 2 sahte plaka ele geçti. Ayrıca çetenin, sevkiyat yapılan bir otomobile polis şapkası koydukları, bu şekilde, kontrol noktalarından geçmeye çalıştıkları belirlendi.

Çetenin kokaini gemiyle şamandıra içerisinde Güney Amerika'getirdikleri, Marmara Denizi'nde tekneyle gemiye yanaşarak içerisinde kokain bulunan şamandırayı aldıkları saptandı. Gözaltına alınan C.D ve D.K tutuklanırken 1 kişi de serbest kaldı.

 

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