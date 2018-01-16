İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi.

Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler saat 02.00 sıralarında konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamımda Katip Kasım Mahallesi, Langa Karakolu Sokak üzerinde bulunan bir apartmana Özel Harekat TİM'leriyle girildi.

Adreslerde ve sokaklarda şüpheli araç ve kişilerde arama yapıldı. Aramalar sırasında Özel Harekat TİM'leri ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. İstanbul genelinde düzenlenen operasyonda bazı şüphelilerin gözaltına alındığı ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Kent merkezinde 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının evlerini belirleyen Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Onur, Ova, Uçak, Şakirpaşa, Kiremithane ve Yeşilbağlar mahallelerinde 10 adrese sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. 'Şehit Polis Erhan Konuk' adının verildiği operasyona Asayiş, Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubelerinden çok sayıda polis katıldı. Direnişin görülebileceği değerlendirilen evlerin demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilirken, evlerde özel eğitimli detektör köpek 'Coco' ile yapılan aramalarda 6 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)-