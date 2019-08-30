  • BIST 96.718
  • Altın 286,385
  • Dolar 5,8145
  • Euro 6,4204
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAİSTANBUL'DA ORMAN YANGINI!

UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI, PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFLARDAN YAKALANDI!

»
UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI, PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFLARDAN YAKALANDI!
Instagram'da lüks otomobiller, paralar ve silahlarla çektiği pozları paylaşan uyuşturucu satıcısı, 17 yıl hapse mahkum oldu.

Milliyet com.tr'nin haberine göre; Los Angeles'ın Orange County bölgesinde yaşayan Wyatt Pasek, hayatının en büyük hatasını yaptı. Genç influencer, Instagram'daki 11 bin takipçisiyle lüks hayatından ilgi çeken anları durmaksızın paylaştı. Kimi zaman para ile doldurduğu küvetin içine girip poz verdi, kimi zamansa lüks araçların içinde çekilmiş kareleri ya da çatı katındaki evinde elinde otomatik tüfekle çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Peki 22 yaşındaki Wyatt Pasek, film yıldızlarınınkini aratmayan bu lüks hayatı yaşayacak miktarda parayı nasıl kazanıyordu?
Üç arkadaş, California'nın Balboa Peninsula mahallesinde kurdukları labaratuvarda Çinli bir tedarikçiden satın aldıkları hapları işleyerek uyuşturucu imalathanesi kurmuştu.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • ÖMÜR KONUYU KAPATTI, AMA DENİZ KAPATMADI!30 Ağustos 2019 Cuma 14:20
  • İSTANBUL'DA ORMAN YANGINI!30 Ağustos 2019 Cuma 14:16
  • TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NA 5 BİN PERSONEL ALINACAK!30 Ağustos 2019 Cuma 14:11
  • İBB'DEN İŞTEN ÇIKARMALARLA İLGİLİ İLK AÇIKLAMA!30 Ağustos 2019 Cuma 14:05
  • YEŞİM SALKIM, İNSTAGRAM HESABINDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM YAPTI!30 Ağustos 2019 Cuma 13:49
  • HATAY'DA 18 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI!30 Ağustos 2019 Cuma 13:45
  • ADANA'DA DEPREM!30 Ağustos 2019 Cuma 13:44
  • YENİ PARTİDE KİMLER VAR?30 Ağustos 2019 Cuma 13:34
  • ERDOĞAN, 30 AĞUSTOS TEBRİKLERİNİ KABUL ETTİ!30 Ağustos 2019 Cuma 13:28
  • MUŞ, BU YIL BALA DOYACAK!30 Ağustos 2019 Cuma 12:58
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim