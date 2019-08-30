UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI, PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFLARDAN YAKALANDI!

Instagram'da lüks otomobiller, paralar ve silahlarla çektiği pozları paylaşan uyuşturucu satıcısı, 17 yıl hapse mahkum oldu.

Milliyet com.tr'nin haberine göre; Los Angeles'ın Orange County bölgesinde yaşayan Wyatt Pasek, hayatının en büyük hatasını yaptı. Genç influencer, Instagram'daki 11 bin takipçisiyle lüks hayatından ilgi çeken anları durmaksızın paylaştı. Kimi zaman para ile doldurduğu küvetin içine girip poz verdi, kimi zamansa lüks araçların içinde çekilmiş kareleri ya da çatı katındaki evinde elinde otomatik tüfekle çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Peki 22 yaşındaki Wyatt Pasek, film yıldızlarınınkini aratmayan bu lüks hayatı yaşayacak miktarda parayı nasıl kazanıyordu?

Üç arkadaş, California'nın Balboa Peninsula mahallesinde kurdukları labaratuvarda Çinli bir tedarikçiden satın aldıkları hapları işleyerek uyuşturucu imalathanesi kurmuştu.