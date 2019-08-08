UYARMIŞTI!

Deprem tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets yaklaşık 1 ay önce Türkiye'yi uyarmıştı.

Hoogerbeets'in tahmini bu kez de tuttu.

Deprem tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets yaklaşık bir ay önce yeni bir video yayınlamış ve yakın tarihte deprem beklediği bölgeleri açıklamıştı.Söz konusu videosunda 2019 yılında 6 ve üzeri büyüklüğündeki depremleri inceleyen Hoogerbeets, neredeyse her iki günde bir 6 ve daha büyük deprem meydana geldiğini söyledi.Fakat Hoogerbeets, 4-14 Haziran arasındaki 10 günlük süreçte 6 ve daha büyük bir depremin oluşmadığını fakat Dünya'nın, Satürn ve Mars ile hizalandığı 14 Haziran tarihi itibariyle 6 şiddetinden daha büyük 18 deprem yaşandığına dikkat çekmişti.Hoogerbeets'e göre bu kadar kısa süre içerisinde meydana gelen 6 ve üzeri büyüklüğündeki deprem faaliyetleri son derece sıra dışı.ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçtiğimiz ay yaşanan 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki 4 ve üzeri şiddetindeki artçı depremleri inceleyen Hoogerbeets, kısa süre içerisinde bu bölge civarında 7 ila 8 büyüklüğünde deprem beklediğini söylmişti.