UYARI GELDİ! YAĞIŞ AKŞAM 20.00'A KADAR DEVAM EDECEK!

Sağanak yağışın, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda saat 20.00'ye kadar kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği bildirildi.

Milliyet com.tr'nin haberine göre; İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da özellikle Boğaz çevresi ile Fatih, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy gibi ilçelerde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri etkili oldu.

Sağanak nedeniyle Şehir Hatları, İDO, BUDO seferlerinde bazı iptaller yaşandı.

Sabah saatlerinden itibaren il genelinde etkili olan sağanak neticesinde Fatih'te metrekarede ortalama 114 kilogram yağış kaydedildi. En fazla yağış Fatih, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye ilçelerinde görülürken, metrekareye ortalama 30-40 kilogram yağış düştü.

Sağanak nedeniyle en çok problemin yaşandığı noktalar ise şu şekilde sıralandı:

"Sahil yolu Kazlıçeşme, sahil yolu Samatya, sahil yolu Yenikapı, Unkapanı alt geçidi, Aksaray alt geçidi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı alt geçidi, Saraçhane alt geçidi ve Fevzipaşa Caddesi, Kumkapı alt geçidi, Kabataş tramvay yolu, Eminönü meydan ve alt geçidi, D100 Kazlıçeşme, Üsküdar meydan ve sahil yolu, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri Önü, Çengelköy sahil yolu."

Bu arada, yağışın, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda saat 20.00'ye kadar kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği bildirildi.