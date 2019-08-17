  • BIST 95.734
  • Altın 271,249
  • Dolar 5,5633
  • Euro 6,1703
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAİSTANBUL, SAĞANAK YAĞMURA TESLİM OLDU!

UYARI GELDİ! YAĞIŞ AKŞAM 20.00'A KADAR DEVAM EDECEK!

»
UYARI GELDİ! YAĞIŞ AKŞAM 20.00'A KADAR DEVAM EDECEK!
Sağanak yağışın, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda saat 20.00'ye kadar kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği bildirildi.

Milliyet com.tr'nin haberine göre; İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da özellikle Boğaz çevresi ile Fatih, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy gibi ilçelerde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri etkili oldu.
Sağanak nedeniyle Şehir Hatları, İDO, BUDO seferlerinde bazı iptaller yaşandı.
Sabah saatlerinden itibaren il genelinde etkili olan sağanak neticesinde Fatih'te metrekarede ortalama 114 kilogram yağış kaydedildi. En fazla yağış Fatih, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye ilçelerinde görülürken, metrekareye ortalama 30-40 kilogram yağış düştü.
Sağanak nedeniyle en çok problemin yaşandığı noktalar ise şu şekilde sıralandı:
"Sahil yolu Kazlıçeşme, sahil yolu Samatya, sahil yolu Yenikapı, Unkapanı alt geçidi, Aksaray alt geçidi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı alt geçidi, Saraçhane alt geçidi ve Fevzipaşa Caddesi, Kumkapı alt geçidi, Kabataş tramvay yolu, Eminönü meydan ve alt geçidi, D100 Kazlıçeşme, Üsküdar meydan ve sahil yolu, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri Önü, Çengelköy sahil yolu."
Bu arada, yağışın, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda saat 20.00'ye kadar kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği bildirildi.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • EBRU ŞALLI'DAN NİŞANLISINA BÜYÜK JEST!17 Ağustos 2019 Cumartesi 15:18
  • SAĞANAK YAĞIŞ CAN ALDI!17 Ağustos 2019 Cumartesi 15:06
  • ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ YENİLENDİ!17 Ağustos 2019 Cumartesi 15:05
  • İSTANBUL'DA YAĞIŞTAN DOLAYI TRAMVAY SEFERLERİ DURDU!17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:45
  • TUZ GÖLÜ PEMBE OLDU!17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:31
  • TÜRKİYE'DE İLK HASTANE OLACAK!17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:24
  • EMİNÖNÜ ÇARŞISINI SU BASTI!17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:19
  • FETÖ ÜYELERİ KAÇARKEN YAKALANDI!17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:14
  • İSTANBUL, SAĞANAK YAĞMURA TESLİM OLDU!17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:11
  • GRÖNLAND'DAN TRUMP'A, "SATILIK DEĞİLİZ" YANITI!17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:03
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim