ÜSTSÜZ FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Geçtiğimiz günlerde +18 bir film sitesinde yönetmenlik yapan ABD'li oyuncu Bella Thorne, Instagram hesabından üstsüz pozlarını paylaştı.

Çocuk yaşta Disney filmlerinde rol alarak şöhretin kapılarını aralayan 21 yaşındaki ABD'li oyuncu Bella Thorne, Instagram hesabından üstsüz karelerini paylaştı.Instagram'da 20 milyonu aşkın takipçisi olan Thorne, geçtiğimiz günlerde +18 film yayınlayan bir site için yönetmen koltuğuna oturmuştu.Söz konusu sitenin "Hayali Yönetmenleri" serisinde, konuk yönetmen olarak görev alan Thorne, kaleme aldığı senaryoda, iki sevgilinin ilişkisindeki kavgalar ve baskı kurma çabasından söz ediyor.