USTALAR VE ÇIRAKLAR AYNI FİLMDE!

Ünlü yönetmen Mahsun Kırmızıgül’ün beşinci filmi ‘Vezir Parmağı’nın vizyonuna iki hafta kala filmin sürpriz oyuncuları da ortaya çıkmaya başladı.

Boyut Film/Murat Tokat yapımcılığında beyazperdede yerini alacak olan film, yılların

deneyimli hocaları ve oyuncularını aynı projede buluşturdu.

Kırmızıgü’lün Beyaz Melek, Güneşi Gördüm ve Mucize filminde oynayan Cezmi

Baskın ve Cihat Tamer’in yanı sıra, yine Mucize filminde oynayan Talat Bulut ve

Güneşi Gördüm‘de rol alan Altan Erkekli yan yana geldi.

Dev oyuncuları aynı yapımda toplayan Mahsun Kırmızıgül, aynı zamanda duayen

isimlerin hocalarıyla buluşmasına da vesile oldu. Sette geçen boş zamanlarda

dostluklarını pekiştiren ünlü isimler hem muhteşem bir filme imza attı, hem de

bol bol nostalji yaptı.

Cezmi Baskın, Altan Erkekli ve Talat Bulut, Anakara Sanat Tiyatrosu’ndan

ustaları olan Erol Demiröz ve Rana Cabbar’la anılarını tazeledi. Sette ustaları ile

zaman geçiren oyuncuların, geçmişte tiyatroda yaşadıkları hatıralarını dinleyen

kadrodaki diğer isimler de duygusal anlar yaşadı