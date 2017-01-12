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USTALAR VE ÇIRAKLAR AYNI FİLMDE!

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USTALAR VE ÇIRAKLAR AYNI FİLMDE!
Ünlü yönetmen Mahsun Kırmızıgül’ün beşinci filmi ‘Vezir Parmağı’nın vizyonuna iki hafta kala filmin sürpriz oyuncuları da ortaya çıkmaya başladı.

Boyut Film/Murat Tokat yapımcılığında beyazperdede yerini alacak olan film, yılların
deneyimli hocaları ve oyuncularını aynı projede buluşturdu.
Kırmızıgü’lün Beyaz Melek, Güneşi Gördüm ve Mucize filminde oynayan Cezmi
Baskın ve Cihat Tamer’in yanı sıra, yine Mucize filminde oynayan Talat Bulut ve
Güneşi Gördüm‘de rol alan Altan Erkekli yan yana geldi.
Dev oyuncuları aynı yapımda toplayan Mahsun Kırmızıgül, aynı zamanda duayen
isimlerin hocalarıyla buluşmasına da vesile oldu. Sette geçen boş zamanlarda
dostluklarını pekiştiren ünlü isimler hem muhteşem bir filme imza attı, hem de
bol bol nostalji yaptı.
Cezmi Baskın, Altan Erkekli ve Talat Bulut, Anakara Sanat Tiyatrosu’ndan
ustaları olan Erol Demiröz ve Rana Cabbar’la anılarını tazeledi. Sette ustaları ile
zaman geçiren oyuncuların, geçmişte tiyatroda yaşadıkları hatıralarını dinleyen
kadrodaki diğer isimler de duygusal anlar yaşadı

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