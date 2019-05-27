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USTA TİYATROCU HAYATINI KAYBETTİ

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USTA TİYATROCU HAYATINI KAYBETTİ
Çok sayıda tiyatro oyunu, dizi ve sinema filminde rol alan oyuncu Adem Yavuz Özata hayatını kaybetti.

Türkiye'nin Kurtlar Vadisi adlı diziyle tanıdığı Adem Yavuz Özata 44 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm nedeninin kalp krizi olduğu bildirildi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Henüz 44 yaşında olan Sivas doğumlu tiyatrocu Adem Yavuz Özata'nın ölüm nedenine ilişkin ilk açıklama geldi. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, tiyatro ve sinema oyuncusu Adem Yavuz Özata'nın kalp krizi geçirerek vefat ettiğini duyurdu.

"MEKANIN CENNET OLSUN"

Adem Yavuz Özata'nın yakın arkadaşı İrfan Kangı, üzücü haberle ilgili şunları paylaştı Instagram'dan:

Tanıdığım en güleç, pozitif ve iyi niyetli adamlardan biriydi Adem Yavuz Özata. İstanbul'a döndük acı haberi geldi. Daha 2 hafta önce görüşmüştük. Oyunlarımıza her geldiğinde eli boş gelmez tatlısıyla gelirdi kardeşim. Çok erken pisi pisine gitti bu dünyadan. Daha oyunlar yapmayı planlıyorduk ama zamansız vedası bir kez daha hayatın ne olduğunu bize gösterdi. Mekanın cennet, ruhun şad olsun.

Not: Cenaze yarın (pazar) öğle namazına müteakip Bağcılar Yıldıztepe mah. Molla Gürani Camiinden kalkıyor. Habibler Yayla mezarlığına defnedilecek.

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