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Usta sanatçı'nın seçim sloganı sosyal medyada olay oldu

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Usta sanatçı'nın seçim sloganı sosyal medyada olay oldu
DSP'nin Üsküdar adayı olan oyuncu Güven Hokna, ‘Yaprak Dökümü’ dizisinde kullandığı repliğini seçim sloganı yaptı.

İstanbul’un Üsküdar ilçesine Demokratik Sol Parti listesinden belediye başkan adayı olan olan ünlü oyuncu Güven Hokna, rol aldığı ‘Yaprak Dökümü’ dizisine kullandığı repliği seçim sloganı yaptı.

Duayen tiyatrocu Hokna, 22 Şubat’ta adaylığının açıklanmasının ardından Üsküdar'da seçmenlerle buluşmaya başladı.

Hokna, seçim için de özellikle sosyal medyada espirilere konu olan “Aman Ali Rıza Bey, tadımız kaçmasın” repliğini seçim sloganı kullanıyor.

Hokna seçim afişlerinde, “Ağzımızın tadı kaçmasın, hadi artık Üsküdar” ifadesi yer alıyor.

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