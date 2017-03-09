Usta sanatçı Emre Saltık kalp krizi geçirdi!

Halk müziğinin usta sanatçısı Emre Saltık, evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 57 yaşındaki Saltık'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Selam Sana Filistin' adlı ilk albümünü 1987 yılında çıkaran Emre Saltık, evinde aniden rahatsızlandı. Ambulansın gelmesiyle kısa sürede Büyükçekmece Kolan Hastanesi'ne kaldırılan Saltık, daha sonra aynı hastanenin Beylikdüzü şubesine nakledildi. Durumu kritik olan 57 yaşındaki sanatçı, yoğun bakıma alındı.

"DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR"

'Arif Sağ Müzik Okulu' bünyesinde halen eğitmen ve yönetici olarak görev alan Emre Saltık'ın ailesi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Babamız şu anda yoğun bakımda. Durumu ciddiyetini korumaktadır. Dualarınzla ve iyi dileklerizle sağlığının daha iyiye doğru gideceğinne inancımız tam. Dualarını, iyi dileklerini esirgemeyen tüm canlara sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul milletvekilleri Zeynel Emre, Bihlun Tamaylıgil ile Büyükçekmece Belediye Baskanı HASAN Akgün, hastaneye gelerek doktorlardan bilgi aldı.

EMRE SALTIK KİMDİR?

1960 yılında Tunceli, Ovacık'ta dünyaya gelen sanatçı 1980 yılında İstanbul'a yerleşti. 1984 yılında İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği bölümünden mezun oldu.

Arif Sağ ile birlikte Arif Sağ Müzik Okulu'nda (ASM) eğitim verdi. 1987 yılında bu okul Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandıktan sonra, ASM müzik kursundaki müdürlüğü ve sahipliğini sürdürerek, çalışmalarına devam etti.

Birçok halk müziği kasetinde yönetmenlik yaptı. Emre Saltık'ın üretkenliği açısından sayabileceğimiz birçok albümü var. İlk albümü 1987 yılında çıkardığı "Selam Sana Filistin" dir. Ancak türkülere yöneldiği ilk albümü "Türkülerden Kaçamazdım" sanat yaşamında önemli bir yer tutar.

Emre Saltık halk müziğinin yaygınlaşmasında önemli katkıları bulunan "Arif Sağ Müzik Okulu" bünyesinde halen eğitmen ve yönetici olarak görev almaktadır.