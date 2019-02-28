Usta Sanatçı Adana'da toprağa verildi

Kanser tedavisi görürken 69 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Aytaç Arman, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Adanalı oyuncu Aytaç Arman'ın cenazesi, Büyükşehir Belediyesi önündeki törenin ardından Kabasakal Mezarlığı'na getirildi. Burada gerçekleşen cenaze törenine, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile Arman’ın eski eşi Radife Baltaoğlu, oğlu Erdem İnce, sanatçı dostları ve vatandaşlar katıldı.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Bakan Ziya Selçuk, Arman'ın sanatçı dostları ve oğlu Erdem İnce oyuncunun tabutuna omuz verdi.

Aytaç Arman'ın cenazesi Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.