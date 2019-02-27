Bir süredir kanser tedavisi gören sinema ve tiyatro oyuncusu 69 yaşındaki Aytaç Arman, dün tedavi gördüğü İstanbul Onkoloji Hastanesi’nde vefat etti. Arman için Beyoğlu Atlas Sineması'nda tören düzenlendi. Törene Kadir İnanır, Mahsun Kırmızıgül, Nuri Alço, Ercan Kesal, Halil Ergün gibi isimler katıldı.
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Usta oyuncuyu son yolculuğuna arkadaşları uğurladı
Dün tedavi gördüğü hastanede vefat eden 69 yaşındaki usta oyuncu Aytaç Arman için Beyoğlu Atlas Sineması'nda tören düzenleniyor. Törene Kadir İnanır, Mahsun Kırmızıgül, Nuri Alço, Ercan Kesal, Halil Ergün gibi sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.
Etiketler: Aytaç arman, son yolculuğuna, uğurlandı, kadir inanır, mahsun kırmızı gül
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