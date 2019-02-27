  • BIST 104.417
  • Altın 225,787
  • Dolar 5,2889
  • Euro 6,0255
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKASilivri'de deniz 150 metre çekildi

Usta oyuncuyu son yolculuğuna arkadaşları uğurladı

»
Usta oyuncuyu son yolculuğuna arkadaşları uğurladı
Dün tedavi gördüğü hastanede vefat eden 69 yaşındaki usta oyuncu Aytaç Arman için Beyoğlu Atlas Sineması'nda tören düzenleniyor. Törene Kadir İnanır, Mahsun Kırmızıgül, Nuri Alço, Ercan Kesal, Halil Ergün gibi sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Bir süredir kanser tedavisi gören sinema ve tiyatro oyuncusu 69 yaşındaki Aytaç Arman, dün tedavi gördüğü İstanbul Onkoloji Hastanesi’nde vefat etti. Arman için Beyoğlu Atlas Sineması'nda tören düzenlendi. Törene Kadir İnanır, Mahsun Kırmızıgül, Nuri Alço, Ercan Kesal, Halil Ergün gibi isimler katıldı.  

5c7674f6ae298bd1c56f6a89.jpg

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meteorolojiden soğuk hava uyarısı27 Şubat 2019 Çarşamba 11:53
  • Abdullah Gül Parti kuruyor AKP'li Milletvekili ile temasta27 Şubat 2019 Çarşamba 10:26
  • Ünlü sinema oyuncusu Aytaç Arman hayatını kaybetti26 Şubat 2019 Salı 18:16
  • Vatanddaşlardan Erdoğan'a doğum günü süprizi26 Şubat 2019 Salı 16:35
  • İstanbul'da toplu taşıma araçları için önemli gelişme26 Şubat 2019 Salı 15:37
  • Marketler de zararına satışlar başladı26 Şubat 2019 Salı 15:35
  • EPGİS açıkladı! Motorine ve Benzine zam..26 Şubat 2019 Salı 15:32
  • Bakan Albayrak'tan Erdoğan'a doğum günü kutlaması26 Şubat 2019 Salı 15:11
  • Bakan Soylu açıkladı.. DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu yakalandı26 Şubat 2019 Salı 12:24
  • Fatih Maçoğlu fox tv de konuştu İnternet sitesi kitlendi.. Twitter'den yorular yağdı26 Şubat 2019 Salı 11:06
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim