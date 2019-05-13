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Usta oyuncunun sevgilisi intihar etti!

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Usta oyuncunun sevgilisi intihar etti!
Dizi ve sinema oyuncusu Yeşim Gül, işitme engelli olan Serdar Peçen ile ilişki yaşıyordu. Gül, işitme engelli sevgilisi Serdar Peçen’i terk etti. Yeşim Gül’ün evine giden Peçen, camdan atlayarak intihar etti.

Barışmak için Gül'ün evine giden Peçen, tartışma sonrası pencereden atlayarak canına kıydı.
Ünlü oyuncu Yeşim Gül, kendisinden 25 yaş küçük işitme engelli sevgilisi Serdar Peçen'e iddiaya göre kredi çektirdi. Kredi borcunu ödeyemeyen engelli genç, bir de üstüne Gül tarafından terk edildi. 

Genç adamın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. 
Kredi yüzünden aralarında tartışma çıktı
53 yaşındaki ünlü oyuncu Yeşim Gül, 28 yaşındaki oyuncu Serdar Peçen ile birlikteydi. İddiaya göre tecrübeli oyuncu, işitme engelli sevgilisi Peçen'den kendisi için kredi çekmesini istedi. Bankadan 50 bin lira kredi çeken Peçen, parayı sevgilisine verdi. Bir süre sonra genç adam, sevgilisine krediyi ödemekte zorluk çektiğini söyledi. Kredi yüzünden aralarında tartışma çıkınca, Yeşim Gül sevgilisini terk etti.
''Yeşim hanımın cezalandırılmasını istiyoruz"

 Serdar Peçen'in ağabeyi, "Kardeşim işitme engelliydi. Dizilerde oyunculuk yapıyordu. Yeşim Gül ile ilişkisi ona iyi geliyordu. Yeşim hanım için kredi çekmişti. Ödeyemedi. Yeşim hanım kardeşime yardım edeceğine bir de onu terk etti. Kardeşimin ölümünden sorumlu olan Yeşim hanımın cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

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