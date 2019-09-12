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USTA OYUNCU İÇİN KAN ARANIYOR!

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USTA OYUNCU İÇİN KAN ARANIYOR!
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Erol Demiröz, Başkent Hastanesi'nde tedavi görüyor. Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, Demiröz için kan arandığını Twitter hesabından duyurdu.

MedyaRadar.com'un haberine göre; Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, bir süredir Başkent Hastanesi'nde tedavi gören usta oyuncu Erol Demiröz için kan aranıyor. Kırmızıgül, haberi Twitter'dan duyurdu.
Mahsun Kırmızıgül, Twitter hesabına "Başkent Hastanesi'nde tedavi görmekte olan çok değerli sanatçı abimiz Erol Demiröz için B rh(+) pozitif kan aranmaktadır." notunu düştü.

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