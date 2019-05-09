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USTA OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ

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USTA OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ
Bir süredir İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gören Ekmek Teknesi'nin sevilen oyuncularından Semih Ürgün, bu sabah hayatını kaybetti.
Bir dönemin en popüler dizilerinden olan Ekmek Teknesi'nde rol alan Semih Ürgün kansere yenik düştü.
 
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
 
Bir süredir İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gören Ekmek Teknesi'nin sevilen oyuncularından Semih Ürgün, bu sabah hayatını kaybetti. Sanatçı, yarın İstanbul Kuzguncuk Camii'nde cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
 
TALAT SEMİH ÜRGÜN KİMDİR?
 
Gerçek adı Talat Semih Ürgün olan usta oyuncu, son olarak Heredot Cevdet Saati'nde Vefa Efendi karakteriyle ekranlara çıkmıştı. Semih Ürgün, 9 Mayıs 2019 tarihinde kanser hastalığından vefat etti.
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