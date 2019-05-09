USTA OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ

Bir süredir İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gören Ekmek Teknesi'nin sevilen oyuncularından Semih Ürgün, bu sabah hayatını kaybetti.

Bir dönemin en popüler dizilerinden olan Ekmek Teknesi'nde rol alan Semih Ürgün kansere yenik düştü.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Bir süredir İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gören Ekmek Teknesi'nin sevilen oyuncularından Semih Ürgün, bu sabah hayatını kaybetti. Sanatçı, yarın İstanbul Kuzguncuk Camii'nde cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

TALAT SEMİH ÜRGÜN KİMDİR?