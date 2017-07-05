Usta oyuncu Hakan Balamir hayatını kaybetti

Uzun süredir KOAH hastalığıyla mücadele eden ünlü sanatçı Hakan Balamir, hayatını kaybetti.

Türk sinemasının usta oyuncusu 72 yaşındaki Hakan Balamir, KOAH hastalığıyla nedeniyle tedavi gördüğü Süreyyya Paşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

HAKAN BALAMİR KİMDİR?

1 Ocak 1945 yılında dünyaya gelen Hakan Balamir, sinema kariyerine 1972 yapımlı Bir Aşk, Bir Ölüm filmiyle başladı. Kariyeri boyunca Lütfi Akad, Atıf Yılmaz, Süreyya Duru ve Memduh Ün gibi yönetmenlerle çalıştı. 1974 yapımlı Yunus Emre ve 1985 yapımlı 14 Numara filmlerindeki oyunculuğuyla Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez en iyi erkek oyuncu seçildi.

Oyunculuku kariyerinin ardından yapımcılığa başlayan Hakan Balamir, 9 filmin yapımcılığını üstlendi. Yağ Yağmur, Oyunun Sonu, Ponente Feneri, Gece Dansı Tutsakları, Bir Irmağa Yolculuk, Rumuz Goncagül, Üç Halka 25, Dilan ve 14 Numara filmlerinin yapımcılığını üstlenen Hakan Balamir, aynı zamanda 1977 yapımlı Kördüğüm adlı filmin de senaryosunu üstlenmiştir. (İHA)