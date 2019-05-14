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Usta gazetecinin sıra dışı serüveni

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Usta gazetecinin sıra dışı serüveni
Araştırmacı gazeteci Uğur Dündar'ın yaşamı Sözcü muhabiri Gökmen Ulu tarafından belgeselleştirildi.

"Uğur Dündar: Usta gazetecinin sıra dışı serüveni" isimli belgeselin ilk gösterimi 18 Mayıs günü saat 21.00'da İzmir Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde ücretsiz olarak yapılacak.
82 dakika süren belgeselde Dündar'ın kısa kesitlerle çocukluğu, gençliği ve okul yılları, ağırlıklı olarak mesleki nitelikleri ve karakteristik özellikleri anlatılıyor.

Filmde Dündar'ın yaptığı haberler ve televizyon yayınlarından da örnekler serpiştirildi.

Bugüne kadar hiçbir yerde yayınlanmamış bazı görüntüler de ilk kez bu filmde yer aldı. Yapımın etkileyici noktalarından biri de kullanılan müzik eserleri oldu. Giriş ve jenerikte Türkiye'nin evrensel değerlerinden Fazıl Say'ın “Kumru” adlı eseri yer alırken, dünya çapındaki klasik müzik bestecisi Can Atilla'nın “İnanç ve Zafer” isimli eseri kullanıldı. Belgeselde Uğur Dündar'ın birlikte çalışmış olduğu ve yaşamına tanıklık eden birçok kişi ile röportajlar da yapıldı.

"Belgesel filmde sadece Dündar'ın hayatını izlemeyeceğiz, özlediğimiz Türkiye'yi göreceğiz"

Belgesel filmin yönetmeni Gökmen Ulu, “Ben Uğur Dündar'ın öğrencilerinden biriyim. Ustamın belgeselini yapmak benim için onur. Bu yapımdaki amacım dostluk ve vefa duygusunun çok ötesinde, ülkemizde olduğu kadar dünyaya da rol model olarak anlatmak, bu örnek yaşam öyküsünü tarihe not düşerek gelecek nesillere aktarmaktır. Belgesel filmde sadece Uğur Dündar'ın hayatını izlemeyeceğiz, özlediğimiz Türkiye'yi göreceğiz. Filmin gençler olmak üzere herkes için umut verici olduğuna inanıyorum” dedi.Belgeselin galası 18 Mayıs'ta İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde saat 21:00'de başlayacak. Belgesel 25 Mayıs'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde 29 Mayıs'ta Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde Ankaralılarla buluşacak.

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