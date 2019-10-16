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USTA GAZETECİ ORHAN BİRGİT VEFAT ETTİ!

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USTA GAZETECİ ORHAN BİRGİT VEFAT ETTİ!
Basın Konseyi’nin kurucularından ve önceki başkanlarından, Türk basınının usta ismi gazeteci-yazar ve siyasetçi Orhan Birgit vefat etti.

Gazeteci-yazar Orhan Birgit, 92 yaşında hayata gözlerini yumdu. Cumhuriyet değerleri peşinde bir ömür süren Birgit, siyasi mücadelesinde bakanlık dahil çok önemli görevlerde bulundu. Türk basınına da gazeteci-yazar olarak büyük hizmetler gerçekleştiren Birgit, kurucularından olduğu Basın Konseyi'nin 2011-2013 yılları arasında başkanlığını yaptı.

Basın Konseyi, Birgit’in vefatını üzüntüyle karşıladıklarını belirterek, “Basın Konseyi olarak, kurucularımızdan ve eski başkanımız Orhan Birgit'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, basın camiasına, siyasetteki yol arkadaşlarına baş sağlığı diliyoruz” mesajını paylaştı.

Haber Konseyi ailesi olarak Orhan Birgit’e Allahtan Rahmet dilliyor ve acılı ailesi ve sevenlerine sabır diliyoruz,. Birgit’in cenazesi yarın öğle vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kaldırılacak.

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