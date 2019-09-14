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USTA GAZETECİ NAHİT DURU HAYATINI KAYBETTİ!

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USTA GAZETECİ NAHİT DURU HAYATINI KAYBETTİ!
Türk basınının unutulmaz ismi Tele 1 Yayın Kurulu Üyesi, ABC Gazetesi yazarı ve Ankara Temsilcisi Nahit Duru hayatını kaybetti.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Bir süredir KOAH nedeniyle tedavi gören Nahit Duru'nun dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirdiği bildiriliken, bugün de tedavi gördüğü hastanede organ yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.
Usta Gazeteci Nahit Duru’nun vefatını Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ sosyal medya hesabından duyurdu. Yanardağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada;

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