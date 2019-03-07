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Üst düzey yetkililere de veto

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Üst düzey yetkililere de veto
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yakın üst düzey yetkili 77 memur ve aileleri için verilen vizelerin iptal edileceğini açıkladı.

ABD’de binlerce insan, Venezuela’nın eski Devlet Başkanı Hugo Chavez’in kızı Maria Gabriela Chavez’in sınır dışı edilmesi için imza kampanyası başlattı.

ABD her gün Maduro yönetimi üzerindeki baskısını sertleştiriyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yakın üst düzey yetkili 77 memur ve aileleri için verilen vizelerin iptal edileceğini açıkladı. Pence, Washington'un Venezuela'da demokrasi ve özgürlük sağlanana kadar Maduro'nun yaşanacak her türlü olaydan sorumlu tutulacağı uyarısını tekrarladı. Maduro'nun iktidara sahip olmasının tek yolunun, “takipçilerinin vahşiliği” ve Küba'dan aldığı yardım sayesinde olduğunu iddia etti. ABD, geçen hafta 49 Venezuelalı yetkilinin vizesini iptal etmişti.

CHAVEZ'İN KIZINA SINIR DIŞI TALEBİ

ABD'de binlerce insan, Venezuela'nın eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in kızı Maria Gabriela Chavez'in sınır dışı edilmesi için harekete geçti. Birleşmiş Milletler'de Venezuela'nın Daimi Delegesi Maria Gabriela Chavez'in sınır dışı edilmesi için şimdiden 30 bin imza toplandığı bildirildi. Beyaz Saray'da, “We The People-Biz İnsanlar” platformu tarafından toplanan imzalar için, "ABD'nin Venezuela'daki konumu ve Maduro rejimini tanımamama kararı ile Chavez'in sınır dışı edilmesini talep ediyorlar” açıklaması yapıldı. 

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