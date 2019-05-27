ÜSKÜDAR'DA POLİSE ATEŞ AÇILDI

Üsküdar'da polis ekiplerine ateş eden şüpheli, özel harekat polislerince gözaltına alındı.

Üsküdar'da bir sitede bulunan dairden ateş edildiği ihbarı alan polisler operasyon düzenledi. Polislere teslim olmayan zanlı müdahale eden ekiplere ateş açtı. Saldırgan özel harekat polislerinin düzenlendiği operasyon sonucu etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Ünalan Caddesi üzerinde bulunan sitede silah sesleri duyulması üzerine olay yerine polis ekibi gönderilmiş, ekipler silah sesinin geldiği binaya yaklaştığında üzerlerine ateş açılmıştı.

Gözaltına alınan şüpheli, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

EŞİNDEN AYRILDIĞI İÇİN BUNALIMA GİRDİ

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, olayın yaşandığı sitenin sakinleri, şüphelinin eşinden ayrıldığı için bunalımda olduğunu iddia etti.