  • BIST 95.493
  • Altın 212,833
  • Dolar 5,3882
  • Euro 6,1808
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAABD'de bombalı paket alarmı sürüyor!

Üsküdar'da öğretmene silahlı saldırı

»
Üsküdar'da öğretmene silahlı saldırı
Üsküdar Atik Valide İmam Hatip Ortaokulu'nda bir öğrenci velisi, tartıştığı öğretmeni öğrencilerin gözü önünde silahla ayağından yaraladı. Veli olay yerinden kaçarken yaralanan öğretmen, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Üsküdar Atik Valide İmam Hatip Ortaokul'na gelen bir öğrenci velisi, tartıştığı Beden Eğitimi Öğretmeni Alparslan Aldırmaz ‘ı silahla yaraladı. 

Olay saat saat 16. 00 sıralarında meydana geldi. Öğrencilerin gözü önünde yaşanan olayda öğretmen ayağından yaralandı. Öğrenciler büyük panik yaşarken veli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine okula ambulans ve polis sevk edildi. İlk Müdahalesi yapılan öğretmen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kavgaya şahit olan öğrenciler ise dehşeti yaşadı. Olay anını anlatan bir öğrenci," İlk önce kavga ettiler, sonra belinden silahı çıkardı ve vurdu" dedi.


 

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Papaz Brunson: "Erdoğan ile görüşmeyi isterdim'26 Ekim 2018 Cuma 14:35
  • Bedelli askerlik kuyruğu!26 Ekim 2018 Cuma 10:27
  • Cemal Kaşıkçı’nın cesedi valizlerle konuta mı taşındı?26 Ekim 2018 Cuma 10:14
  • Trafik cezalarını artıran kanun resmen yürürlükte26 Ekim 2018 Cuma 10:02
  • Sağlık Bakanlığı'nda FETÖ Operasyonu!26 Ekim 2018 Cuma 09:50
  • Yerel seçim tarihi kesinleşti!26 Ekim 2018 Cuma 09:47
  • Cemal Kaşıkçı hakkında flaş gelişme!26 Ekim 2018 Cuma 09:44
  • Birçok il kara teslim oldu!26 Ekim 2018 Cuma 09:35
  • Ünlü markadan kapatma kararı! 4 bin kişiyi işten çıkaracak25 Ekim 2018 Perşembe 17:15
  • Esenyurt'taki büyük yangınla ilgili iki gözaltı25 Ekim 2018 Perşembe 17:08
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim