-SİLAHLI İKİ KİŞİNİN APARTMANA GİRDİĞİ İHBARI POLİSİ HAREKET GEÇİRDİ
Apartmandaki dairelerde aramalar yapan ekipler, silahlı şüphelilerin izine rastlamadı.
Üsküdar Murat Reis Mahallesi, Reisül Küttap sokakta bulunan bir apartmana ellerinde uzun namlulu silahlar bulunan iki kişinin girdiği ihbarı, polis ekiplerini harekete geçirdi. Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri ve çok sayıda özel harekat polisleri apartmana saat 22.00 sıralarında baskın düzenledi. Baskın sırasında sokağın giriş ve çıkışları polis ekipleri tarafından kapatılırken apartmandaki dairelerde ise arama yapıldı. Aramalar sonucunda ellerinde silahlar bulunan şüphelilere rastlanmazken polis ekipleri de bir süre sonra bölgeden ayrıldı.
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Üsküdar'da hareketli gece! Polis çok aradı ama...
Üsküdar'da bir apartmana ellerinde uzun namlulu silahlar bulunan iki kişinin girdiği ihbarını alan polis ekipleri, özel harekat polisleri ile birlikte apartmana baskın düzenledi.
-SİLAHLI İKİ KİŞİNİN APARTMANA GİRDİĞİ İHBARI POLİSİ HAREKET GEÇİRDİ
Etiketler: Üsküdar
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