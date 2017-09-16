'Üreticinin elindeki bütün fındığı alacağız'

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, fındık üretecelerini 'Number One' (1 numara) olarak gördüklerini anlatırken, "Onları galeyana getirmek isteyenlere aldırmasınlar.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Kayseri'de bugünkü etkinlikler ile ilgili Kayseri Valiliğini ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel ve Sami Dedeoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ak Parti il Başkanı Cahit Özden de hazır bulundu. Kayseri Valisi Süleyman Kamçı her iki bakana kısa bir brifing verdi. Bakan Mehmet Özhaseki, Ak Parti hükümeti olarak bakanların sürekli illere gidip sorunları yatırımları ve geleceğe yönelik projeleri buralarda yerinde gördüklerini söyledi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da, Şanlıurfa Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde belediyecilik hizmetini kabine arkadaşı Kayseri Büyükşehir Eski Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'den öğrendiğini belirterek, "Vekiller olarak sahadayız. Halk mutlu olursa biz de mutlu oluruz" dedi.



'FINDIĞA 1.5-2 TL ALAN BAZINDA DESTEKLEME VERDİK'



Çiftçi ve üreticilerin kendileri için 'Number One' olduğunu söyleyen Bakan Fakıbaba, fındık konusunda tartışmalar ve taban fiyat ile ilgili ve CHP'nin Pazartesi günü yapacağı yürüyüş ile ilgili sorulara şu yanıtı verdi:



"Biz üreticiye gönül vermiş bir hükümetin bakanlarıyız. Üretici bizim için her şeyimiz Mili Savunma, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve bizim bakanlığımız Giresun'da fiyatları açıkladık. Fiyatları açıklamadan önce bölgenin milletvekillileri Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile görüşme yapılarak ücret açıklanmıştır. Rekolte 420 bin ton idi. Önce 705 bin ton açıklandı. Güneş yanığı, küllenme nedeniyle 675 bin tona çıkmasına rağmen fiyatlarda eksiltme yapmadı. Alan bazında destekleme ile fındığa kilogramda 1.5- 2 lira ayrı destekleme verilmiştir. Alan bazıda destekleme yapılmıştır. Giresun'da fiyatları açıkladık. Rekolte yükselmesi olmasına rağmen fırsatçılara yer vermedik. Halen üreticileri galeyana getirerek mallarını elinden alma çalışması var. Fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Çürük oranını 3'ten 5 çıkardık. Çatlak oranı 7'ye çıkardık. Ödeme süresi 15 gün idi, şimdi 1 hafta oldu. Hiç paniğe gerek yok, biz fındık üreticilerin ellerindeki bütün mallarını alacağız. 40 milyonluk mal almışız. Salı günü ödeme yapacağız. İnsanlar yürüdükleri zaman enerjilerini boşa sarf etmesinler. Zaman kullanımı çok önemlidir. Fırsatçılara hiçbir zaman meydan vermeyeceğiz. Oranları artırdık. 10 lira fiyat verdim. Giresun fındığına 10.5 lira vermemize rağmen 10.82'den almışız. Bu enerjiyi doğru kullanmaları lazım."

'FINDIK ÜRETİCİSİ MALINI FIRSATÇIYA KAPTIRMASIN'



Valilikten sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret eden Bakan Fakıbaba, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin tarım ve hayvancılık alanında ilçelere yaptığı yatırımlardan övgü ile söz ederek, şöyle konuştu:



"Eskiden belediyecilik denilince çöp, yol ve sosyal donatılar ön planda idi. Şimdi Cumhurbaşkanımızın üzerinde ısrarla durduğu büyükşehir yasası ile birlikte Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak bizim düşündüğümüzü belediyelerin uygulamaya koyduğunu gördük. Köyden kente göçü nasıl önleriz ile ilgili çalışma yaparken Tarım ve Hayvancılık'la hiç ilgisi olmayan Büyükşehir Belediye Başkanı'nın konuya nasıl yaklaştığını olayı nasıl çözümlediğini gördük. Kendisine teşekkür ederiz. Kalkınma yerelden başlamaktadır. Bakanlığımızın yapmak istediği şeyleri siz yapmışsınız."



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde fındık üreticisine bir kez daha seslendi. Bakan Fakıbaba, fındık ile ilgili bir takım yanlış fiyat değerlendirmeleri yapıldığını ifade ederken şöyle dedi:



"Biz fındığa tavan değil taban fiyat verdik. 10-10.5 TL'den fındık alıyoruz. Fındıkta çürük oranını yüzde 3'ten, 5'e, çatlak oranını da 5'ten 7'ye çıkardık. 9.81 TL alan da var, 10.42 TL'ye alan da var. Alımlarla ilgili ödeme süresini 15 günden 1 haftaya indirdik. Fırsatçılar 8 TL'ye fındık alıyor. Onun için biz 10 TL'ye alırken fındık üreticisine 8 TL'ye fırsatçılara fındığınız vermeyin diyorum. Bizim dışımızda bir başkası fındığı 13-14 TL'ye alırsa biz mutlu oluruz. Buradan bir kez daha söz veriyorum. Elde kalan tüm fındığı biz alacağız. Biz hep üreticinin yanındayız."



YÜRÜYÜŞTE ISRARCI OLANLARA SESLENDİ



Bakan Fakıbaba, konuşmasını şöyle sürdürdü;



"Hala yapılacak yürüyüşte ısrarcı olanlara sesleniyorum. Vallahi billahi enerjinizi halkla iç içe olup harcayın. Bakın biz de buradayız, halkla birlikte her yerde yürüyoruz. Hala yürümekte ısrarlı olan varsa bu açıklamalarımı tekrar ediyorum."