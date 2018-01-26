Ürek'ten Büyük Tepki

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, sahne almadan önce muhabirlerin sorularını yanıtladı. Magazin gündemiyle ilgili fikirlerini söyleyen Fatih Ürek, magazin yorumcusu sanatçıları yerden yere vurdu. Sert bir dille eleştirisi açıklayan Ürek, sanatçıların magazin yorumcusu olmasını doğru bulmadığını belirtti. Fatih Ürek, "Program yapabilirler ama magazin olaylarına yorum yapmaları yanlış bence, ben çıksam birisi hakkında yorum yapsam 'Sen ilk önce kendi kapının önünü süpür ondan sonra yorum yap' derler." sözleriyle rahatsızlığını dile getirdi. Son günlerde magazin gündemin çok gereksiz ve saçma sapan bir hal aldığını belirten Ürek, yılan dansını sevdiğini fakat yılan gibi sinsi insanlardan korktuğunu söyledi.
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Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, sahne öncesi muhabirlerle sohbet etti. Magazin gündemi hakkında yorum yapan Fatih Ürak, sanatçı olup magazin yorumcusu olanları yerden yere vurdu.Kaynak: Gecce.com https://www.gecce.com.tr/haber-fatih-urek-magazin-yorumcusu-sanatc
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