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Ünlülerin Spor Aşkı

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Ünlülerin Spor Aşkı
Ünlüler isimler, spor tutkularını sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar ile ortaya koyuyorlar. İşte ünlü isimlerin spor paylaşımları...

Şeyma Subaşı

Burcu Esmersoy

Berrak Tüzünataç

Didem Soydan

Yağmur Ünal

 

İrem Sak

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