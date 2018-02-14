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Ünlülerin Sevgililer Günü' paylaşımları
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Magazin
14.02.2018 11:41
Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel paylaşımlarda bulundu. İşte o paylaşımları...
YAVUZ SEÇKİN:
ECE VAHAPOĞLU:
PELİN AKİL:
BÜLENT SERTTAŞ:
SERAY SEVER:
TOLGAHAN SAYIŞMAN:
ALPER KUL
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