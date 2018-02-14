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Ünlülerin Sevgililer Günü' paylaşımları

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Ünlülerin Sevgililer Günü' paylaşımları
Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel paylaşımlarda bulundu. İşte o paylaşımları...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAVUZ SEÇKİN: 

 

ECE VAHAPOĞLU:

 

PELİN AKİL:

 

BÜLENT SERTTAŞ:

 

 

SERAY SEVER:

4

 

TOLGAHAN SAYIŞMAN:

 

ALPER KUL

 

 

 

 

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