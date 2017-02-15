14 Şubat Sevgililer Günü'nde ünlü isimlerin instagra paylaştığı fotoğraflar;
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Ünlülerin Sevgililer günü paylaşımları
Etiketler: Demet Akalın, Okan Kurt, Tarkan, Bengü, Alişan, Çağla Şikel, Murat Dalkılıç, Merve Boluğur
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- 14:22 - Görürsem bilmiyorum
- 14:20 - İstanbul'da terör operasyonu!
- 14:19 - Kuyu köpeği kurtuldu!
- 14:14 - Ünlülerin Sevgililer günü paylaşımları
- 13:50 - Doğan Yayın Holding’e hakkımı helal etmiyorum
- 13:39 - ''Siyasi nedenlerden dolayı''
- 13:37 - Başbakan Yıldırım: "2017 baharı Türkiye şaha kalkacak"
- 13:33 - Şehit cenazesine giderken şehit oldu!
- 13:16 - Lindsay Lohan ülkesine dönmeye korkuyor!
- 13:14 - Atalay Filiz duruşmasında olay çıktı!
- 13:08 - Almanlardan flaş Türkiye açıklaması!
- 13:04 - F-16 pilotundan akılalmaz oyun!
- 12:59 - Türk yolcuların valizlerinden çıkanlar şok etti!
- 12:55 - 'Bal dudak kızlar' iş adamını ilaçla uyuttu!
- 12:53 - TSK'dan son dakika Fırat Kalkanı açıklaması!
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