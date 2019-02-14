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Ünlülerin sevgililer günü paylaşımı

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Ünlülerin sevgililer günü paylaşımı
Ünlülerin 'Sevgililer Günü' mesajları!Ünlü isimler 14 Şubat Sevgililer Günü'nü sosyal medya hesaplarından paylaştıkları romantik mesajlarla kutladı.

ALİŞAN Allah’ım sana şükürler olsun mucizeni bize de yaşattığın için...14 Şubat hediyemizi 1 gün önce aldık biz. Dün geceden beri öyle tarifsiz duygular yaşıyorum ki, anlatması imkansız... Bu duyguları bana yaşatan önce Allah’ıma sonsuz şükürler ediyorum, sonra da hayatıma girdiği günden beri her günümü ayrı güzelleştiren sevdiğim kadına, karıma teşekkür ediyorum. Seni çok seviyorum aşkım, Sevgililer Günümüz kutlu olsun

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BURÇİN ORHON 23. Sevgililer Günümüz. Ki aslında hiç sevgili olarak kutlamadık. Hedef odaklı bir insan olan bendeniz, üç ayda evlenince direkt eşler günü oluverdi. Bana katlandığın sürece tüm sevgililer günleri seninleyim.

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ZEYNEP KIRŞAN Gözümün gönlümün gördüğü bu en güzel resmi bana verdiğin için çok teşekkür ederim sana adamımım... İyi ki sen! Dünyaya bin kere daha gelsem yine sen... Binlerce teşekkür, binlerce şükür sana! Seni seviyorum...

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BUSE TERİM Sevgilim, sevdiğim... Bize her gün Sevgililer Günü.. Ve ben seni her gün daha çok seviyorum, tam 11 yıldır

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NURGÜL YEŞİLÇAY Ayaklarının yerden kesilmesi değil, yere sağlam basmakmış! Hayali bir dünyada tüy misali süzülmek değil, gerçeklerle beraber mücadele etmekmiş! Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk değilmiş, yaşanan her anın kıymetini bilmekmiş! Daha gerçekmiş, daha eğlenceliymiş, daha komikmiş! İçindeymişik, yeşilmişik, sazmışık, aşıkmışık…

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SERAY SEVER Sevgililer Günümüz kutlu olsun
Ünlülerin 'Sevgililer Günü' mesajları!OKTAY KAYNARCA Sevginin günü saati kuralı şartı yok .. Sizi onaran iyi hissettiren karşılıklı emeğin değerini paylaşabileceğiniz sevgileriniz olsun, hep olsun

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