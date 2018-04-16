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Ünlülerin ABD Çıkarması

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Ünlülerin ABD Çıkarması
Her yıl ABD Kaliforniya eyaletinin Riverside, Coachella Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella 2018 başladı.

Hande Erçel sevgilisi Murat Dalkılıç ile festivalde boy gösterdi. Ekle uzattığı saçlarını maviye boyatan oyuncu, göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.

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