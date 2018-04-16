Hande Erçel sevgilisi Murat Dalkılıç ile festivalde boy gösterdi. Ekle uzattığı saçlarını maviye boyatan oyuncu, göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.
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Ünlülerin ABD Çıkarması
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