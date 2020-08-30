Ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramını mesajlari

30 Ağustos 1922'de ülkemizin toprakları Ulu Önder Atatürk komutanlığında düşmanların elinden alındı. Atatürk'ün başkomutanlığında yapılan Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edildi; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtuldu.

98 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz, Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümünde ünlü isimler duygularını sosyal medyadan paylaştı.

HALUK BİLGİNER

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.. Kıymetini bilelim. Nice yıllara..

TÜRKAN ŞORAY

Büyük Taarruz’un kahramanı, başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya ve şehitlerimize sonsuza kadar minnet duyacağım. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun.

NEBAHAT ÇEHRE

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

MURAT BOZ

Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere özgürlüğümüz ve bağımsızlığımız için mücadele eden mehmetçiklerimizi, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun.

CEM YILMAZ

Dostlarım 30 Ağustos Zafer Bayramı’nızı kutlarım. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık yolunda emek veren, ter döken, hayatını kaybeden, bu dünyadan göçüp gitmiş tüm büyüklerimizi saygıyla, hürmetle analım. Fikri hür, vicdanı hür insanlar; bayramınız kutlu olsun.

AJDA PEKKAN

30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnet ile anıyoruz.

KENAN DOĞULU

Büyük Taarruz Zaferi’nin 98. yıl dönümünde başta ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile fikir ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun!

TARKAN