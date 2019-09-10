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ÜNLÜLERE GÜVEN ENDEKSİ AÇIKLANDI!

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ÜNLÜLERE GÜVEN ENDEKSİ AÇIKLANDI!
Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, ünlülerin sosyal medyada ne kadar konuşulduğu ve ne kadar gündem olduklarını bugünkü köşesinde kaleme aldı.

MedyaRadar.com'un haberine göre; Milliyet yazarı Eyüboğlu, MediaCat ile Ipsos işbirliğinde gerçekleştirilen ve Ekim 2017'de ara verilen Celebrity Güven Endeksi araştırmasının yeniden başladığını belirtti.
Eyüboğlu, Ipsos’un 23-31 Temmuz 2019 tarihleri arasında MediaCat için hazırladığı anketin, Türkiye nüfusunu temsil eden 12 ilde 15-55 yaş arasındaki bin kişiyle yapıldığını, deneklere fotoğrafları gösterilen 80 ünlünün inandırıcılık ve güvenirlilik endeksini belirlemek için yapılan çalışmaya yeni bir parametre dahil edildiğini aktardı.
Eyüboğlu'nun yazısının ilgili bölümü şöyle:
"HALUK LEVENT'LE BEYAZ ARASINDA UÇURUM VAR"
"Celebrity Güven Endeksi’ne ilk kez dahil edilen ünlülerin sosyal medyada ne kadar konuşulduğu ve gündem oldukları bölümüne dair analizin özeti şu: Ağustos 2018-Ağustos 2019 arasında, ünlülerden Twitter’da en çok konuşulma hacmi yaratan kişi Haluk Levent.
En güvenilen beş ünlünün sosyal medyada anılma hacminin birincisi Levent ile beşincisi Beyazıt Öztürk arasında uçurumlar kadar fark var.
1.Haluk Levent: 646 bin 363
2.Tarkan: 438 bin 872
3.Müge Anlı: 216 bin 485
4.Şener Şen: 64 bin 544
5.Beyazıt Öztürk: 24 bin 778

 

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