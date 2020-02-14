Ünlülerden Sevgililer Günü Mesajı

Ünlü isimler 14 Şubat Sevgililer Günü'nü sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla kutladı.

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DOĞA RUTKAY

Zor,bazen imkansız, saçma ve sahiden gereksiz bir durumu bile keyifle yaşanır hale getirmek seninle çok güzel!Mesela ; onca sıcak sıcak oturulabilecek yer varken; deli bir rüzgar ve buz gibi bir havada,beraber yaşanacak ve unutulmayacak o beş dakika için,bir Portekiz lokantasının terasında ıslak ve denizden tuzlanmış sandalyeleri çekip okyanusa bakarken elele oturmak gibi!Sevgililer günü bahane!Seninle her gün şahane!

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CEM DAVRAN 1989... Gününüz kutlu olsun bakalım.

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ALP KIRŞAN Sevgililer günümüz kutlu olsun aşkım, ömrümüzün sonuna kadar hep ilk gün gibi sevgili gibi heyecanla el ele tutuşmak heyecanlandırsın bizi seni seviyorum...

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BÜLENT POLAT Sevdiceklerim

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LARİSSA GACAMER Sevgililer günümüz kutlu olsun

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RAGIP SAVAŞ İyikim...

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YÜKSEL AK Sevgilim...

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DEMET AKALIN 3 Kasım 2011... Elimi tuttu bir daha hiç bırakmadı! Sevgilim sevgi günümüz kızımızla kutlu olsun...

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DERYA ŞENSOY Bize her gün Valentine’s

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DEMET ŞENER Hep böyle sarıp sarmala beni... Huzurum, mutluluğum, heyecanım, eğlencem, hayat arkadaşım, sonsuz aşkım... Seni çok seviyorum.... Sevgililer günümüz kutlu olsun! Sevgilisi olsun olmasın, içinde sevgi barındıran herkesin Sevgililer Günü kutlu olsun

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ZUHAL TOPAL Aşk her zaman,her yerde,her koşulda elele vermek,eğlenmeyi bilmek,mutluluğu paylaşmak,zorluklara birlikte göğüs germek,hayatın getirdiği tüm iyi veya kötü tüm sürprizlere eyvallah diyerek kucak açmaktır.Sevgililer günümüz kutlu olsun...

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BURÇİN ORHON Nostaljik bir fotoğraf ile tüm sevenlerin bugününü, yarınını ve tüm beraber geçen günlerini kutluyorum.

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PINAR ALTUĞ Sevgililer Günümüz kutlu olsun