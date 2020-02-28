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Ünlülerden İdlib paylaşımları

»
Ünlülerden İdlib paylaşımları
İdlib'den gelen şehit haberleri ülkeyi yasa boğdu. Ünlüler sosyal medyada paylaşımlar yaptı.

İşte o paylaşımlar

Hülya Koçyiğit

    Hülya Koçyiğit 

    Mübarek gecede aldığımız haber, 33 Mehmetçiğimizin şehit edilmesi yüreğimi yaktı. Allah Türk Silahlı Kuvvetleri'ni korusun ve güç versin. Hakikaten yüreğim yanıyor. Şehitlerimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Milletimize sabır diliyorum.

     
    3Kerem Alışık

      Kerem Alışık 

      Canımız çok yandı, acımız çok büyük, yüreğimiz kan ağlıyor. 33 evladımızı yitirdik. Ailelerinin acısını yüreğimde hissediyorum. Kalbim Mehmetçiğimizle çarpıyor. Bölgeye, ülkemize kalıcı barışın gelmesi en büyük duam.

       
      4Aydan Şener

        Aydan Şener 

        Ne söylesek az gibi geliyor böyle günlerde. Acımızı tarif edecek cümle bulamıyorum. Tüm dualarım Mehmetçiğimizle. Canım, canımız yanıyor. Şehitlerimize rahmet, tüm Türkiye'ye ve ailelerine baş sağılığı diliyorum.

         
        5Türkan Şoray

          Türkan Şoray 

          Derin bir acı içindeyim. Yüreğimiz dağlandı. 33 evladımızı kaybettik. Ailelerine Allah'tan sabırlar diliyorum. Nurlar içinde yatsınlar. İnşallah bu aldığımız son acı haber olur ve ülkemize barış gelir.

           
          6Fatma Girik

            Fatma Girik 

            Bugün karanlık bir sabaha uyandık. 33 çocuğumuz şehit oldu.Ailelerine sımsıkı sarılsam da acılarını bir iğne ucu kadar hafifletsem keşke ama hiçbir şey yüreğimizdeki bu acıyı soğutamaz. Ülkeme barışın, huzurun bir an önce gelmesini diliyorum. Başımız sağ olsun.

             
            7ACUN ILICALI

              ACUN ILICALI 

              Başımız sağ olsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Allah tüm milletimize sabır versin.

               
              8ÜMİT BESEN

                ÜMİT BESEN 

                Yüreğimiz yandı bu mübarek gecede Allah'ım sana emanet kahraman askerlerimiz bu hain saldırılar inşallah son bulur.

                 
                9HADİSE AÇIKGÖZ

                  HADİSE AÇIKGÖZ 

                  Kelimeler boğazımda düğüm... Hissettiğim acıyı anlatamıyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, geride kalan acılı ailelerine sabır diliyorum... Dualarım Mehmetçiğimiz ile...

                   
                  10GAMZE ÖZÇELİK

                    GAMZE ÖZÇELİK 

                    Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.. Ya Rabb’im şehitlerimize rahmet eyle, yakınlarına sabır ver. Ordumuzu, yurdumuzu, milletimizi her türlü düşmandan koru. Yarattıklarının şerrinden yine sana sığınırız Allah’ım. Bizi sensiz bırakma. Bize birlik ve dirlik nasip et. Şüphesiz sen her işinde galip olansın ve gücün her şeye yeter.. Amin

                     
                    11OKTAY KAYNARCA

                      OKTAY KAYNARCA 

                      Kardeşlerim Allah yar yardımcınız olsun... Şehitlerimizin mekanı cennet, gazilerimizin şifaları tez olsun ...

                       
                      12İBRAHİM BÜYÜKAK

                        İBRAHİM BÜYÜKAK 

                        İçimiz yanıyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun

                         
                        13DEMET AKBAĞ

                          DEMET AKBAĞ 

                          İdlib bölgesinde gerçekleşen hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim.

                           
                          14EROL EVGİN

                            EROL EVGİN 

                            Milletimizin başı sağ olsun.

                             
                            15CANSU KURTCU

                              CANSU KURTCU 

                              Ve Türkiye an itibari ile gerçekten sözün bittiği yerde! Artık bu siyasetler üstü bir durum! İdeolojiler üstü! Allah’ım bize güç ver, sabır ver!!!!

                               
                              16DEMET AKALIN

                                DEMET AKALIN 

                                Dualar sadece Mehmetçiğe

                                 
                                17DENİZ SEKİ

                                  DENİZ SEKİ 

                                  Sözün bittiği yerdeyiz. Ne denilir, bu acı nasıl tarif edilir inanın bilmiyorum. Çok üzgünüm, dün geceden beri uyuyamıyorum. Keşke elimizden bir şey gelse. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun canım ülkem.

                                   
                                  18BEYAZIT ÖZTÜRK

                                    BEYAZIT ÖZTÜRK 

                                    Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ocaklara acı düştü… Allah acılı ailelerine sabır versin.

                                     
                                    19MURAT BOZ

                                      MURAT BOZ 

                                      Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

                                       
                                      20POLAT YAĞCI

                                        POLAT YAĞCI 

                                        Şehit olan ASKERlerimize Allah’tan rahmet, yaralı olan ASKERlerimize acil şifalar diliyorum... Bu mübarek gecede Askerlerimiz ve Polislerimiz için dua etmeyi unutmayalım.

                                         
                                        21ASLI TANDOĞAN

                                          ASLI TANDOĞAN 

                                          İçim paramparça...Boğazım düğüm düğüm....Allah’ım sen koru Mehmetçiğimizi....Şehitlerimize rahmet eyle...

                                           
                                          22İPEK AÇAR

                                            İPEK AÇAR 

                                            Gün birlik olma, tek yumruk olma günü....Şehitlerimize Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz. Tüm dualarımız Mehmetçiğimiz’le

                                             
                                            23Hale Soygazi

                                              Hale Soygazi 

                                              Ocaklara düşen ateş bizi de yaktı, çok üzücü. Başımız sağ olsun. Bir an önce bölgemizin kalıcı, barışçıl bir çözüme kavuşmasını diliyorum.

                                               
                                              24DİDEM ÜZEL

                                                DİDEM ÜZEL 

                                                Çok çok üzgünüm. Haberi aldığımdan beri tüm şehitlerimizin geride kalan ailelerini düşünüyorum... Yüreklerine ateş düşmüştür. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerinin başı sağ olsun

                                                 
                                                25CÜNEYT ARKIN

                                                  CÜNEYT ARKIN 

                                                  İdlib’de şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.

                                                   
                                                  26ŞAHAN GÖKBAKAR

                                                    ŞAHAN GÖKBAKAR

                                                    Çok üzgünüm, gencecik canlar gitti...Allah şehitlerimize rahmet eylesin.

                                                     
                                                    27HAKAN URAL

                                                      HAKAN URAL 

                                                      Acımız çok büyük ... Şehitlerimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar olsun devletimizin milletimizin başı sağ olsun ..

                                                       
                                                      28İREM DERİCİ

                                                        İREM DERİCİ 

                                                        Başımız sağ olsun Türkiyem, çok üzgünüm, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum...

                                                         
                                                        29ZUHAL TOPAL

                                                          ZUHAL TOPAL 

                                                          Yine çok üzgünüz milletimizin başı sağ olsun... Şehitlerimize Allah‘tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.

                                                           
                                                          30İSMAİL BAKİ

                                                            İSMAİL BAKİ 

                                                            Allah'ım sen Şehitlerimize rahmet, yaralı yiğitlerimize şifa ver. Kelimeler kifayetsiz şu an. Milletimizin başı sağ olsun! Hangi görüşten olursak olalım, kenetlen ey halkım!

                                                             
                                                            31DERYA ŞENSOY

                                                              DERYA ŞENSOY 

                                                              Çok üzgünüm, söyleyecek hiçbir söz yok... Başımız sağ olsun

                                                               
                                                              32SARP AKKAYA

                                                                SARP AKKAYA 

                                                                Yazacak söyleyecek bir şey yok... Yüreğimiz yandı... Allah’tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.

                                                                 
                                                                33SİNAN AKÇIL

                                                                  SİNAN AKÇIL 

                                                                  Bize kalleşçe saldırmadan önce Tarihimize bir baksaydın keşke, BAŞIMIZ SAĞ OLSUN… Önce VATAN

                                                                   
                                                                  34BEHZAT UYGUR

                                                                    BEHZAT UYGUR 

                                                                    Mehmetçiklerimiz... Çok çok acı… Allah’ım analarına babalarına sabır ver..

                                                                     
                                                                    35YILMAZ ERDOĞAN

                                                                      YILMAZ ERDOĞAN 

                                                                      Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, acılı ailelerimize güç ve sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun...

                                                                       
                                                                      36MURAT KEKİLLİ

                                                                        MURAT KEKİLLİ 

                                                                        Çok şehidimiz var. Cümlelerimizin hiçbir anlamı yok. Mekanlarınız cennet olsun dışında.

                                                                         
                                                                        37İDO TATLISES

                                                                          İDO TATLISES 

                                                                          Allah rahmet eylesin. Mekanları Cennet olsun inşAllah ... Çok şey geliyor tabii içimden ama... Allah Milletimizin ve Ordumuzun yardımcısı olsun.

                                                                           
                                                                          38GÜZİDE DURAN

                                                                            GÜZİDE DURAN 

                                                                            İdlip’de Şehit olan Askerlerimize Allah’tan rahmet ve Ailelerine sabır diliyoruz. Yaralı Askerlerimize de acil şifalar olsun.

                                                                             
                                                                            39KENAN DOĞULU

                                                                              KENAN DOĞULU 

                                                                              İdlib’de gerçekleşen saldırı sonrası hayatını kaybeden Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yakınlarının, ailelerinin, Türk Milleti’nin başı sağ olsun....

                                                                               
                                                                              40HAKAN ALTUN

                                                                                HAKAN ALTUN 

                                                                                Şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum... Yüce Türk milletimizin başı sağ olsun..

                                                                                 
                                                                                41HAKAN HATİPOĞLU

                                                                                  HAKAN HATİPOĞLU 

                                                                                  Başımız sağ olsun, Allah askerlerimize kuvvet versin. Gece gece midemize kalbimize oturdu, boğazımız düğümlendi. Ateş düşen evleri düşünemiyorum. Allah rahmet eylesin. Zor çok zor...

                                                                                   
                                                                                  42PINAR ALTUĞ

                                                                                    PINAR ALTUĞ 

                                                                                    Şehitlerimize Allahtan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun Mehmetçiğimiz

                                                                                     
                                                                                    43EMEL SAYIN

                                                                                      EMEL SAYIN 

                                                                                      Allah şehitlerimizin mekanını cennet eylesin, ailelerine de sabır versin, yaralı evlatlarımıza acil şifalar diliyorum, başımız sağ olsun!

                                                                                       
                                                                                      44FERHAT GÖÇER

                                                                                        FERHAT GÖÇER 

                                                                                        Yüreğim kan ağlıyor, başımız sağ olsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum...

                                                                                         
                                                                                        45YALIN

                                                                                          YALIN 

                                                                                          Çok canımız yanıyor çok!Milletimizin başı sağ olsun...Şehit kardeşlerimin ailelerine sabırlar,yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

                                                                                           
                                                                                          46
                                                                                           
                                                                                          Etiketler: ,
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