Ünlülerden İdlib paylaşımları

İdlib'den gelen şehit haberleri ülkeyi yasa boğdu. Ünlüler sosyal medyada paylaşımlar yaptı.
İşte o paylaşımlar
Hülya Koçyiğit
Mübarek gecede aldığımız haber, 33 Mehmetçiğimizin şehit edilmesi yüreğimi yaktı. Allah Türk Silahlı Kuvvetleri'ni korusun ve güç versin. Hakikaten yüreğim yanıyor. Şehitlerimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Milletimize sabır diliyorum.
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Kerem Alışık
Canımız çok yandı, acımız çok büyük, yüreğimiz kan ağlıyor. 33 evladımızı yitirdik. Ailelerinin acısını yüreğimde hissediyorum. Kalbim Mehmetçiğimizle çarpıyor. Bölgeye, ülkemize kalıcı barışın gelmesi en büyük duam.
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Aydan Şener
Ne söylesek az gibi geliyor böyle günlerde. Acımızı tarif edecek cümle bulamıyorum. Tüm dualarım Mehmetçiğimizle. Canım, canımız yanıyor. Şehitlerimize rahmet, tüm Türkiye'ye ve ailelerine baş sağılığı diliyorum.
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Türkan Şoray
Derin bir acı içindeyim. Yüreğimiz dağlandı. 33 evladımızı kaybettik. Ailelerine Allah'tan sabırlar diliyorum. Nurlar içinde yatsınlar. İnşallah bu aldığımız son acı haber olur ve ülkemize barış gelir.
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Fatma Girik
Bugün karanlık bir sabaha uyandık. 33 çocuğumuz şehit oldu.Ailelerine sımsıkı sarılsam da acılarını bir iğne ucu kadar hafifletsem keşke ama hiçbir şey yüreğimizdeki bu acıyı soğutamaz. Ülkeme barışın, huzurun bir an önce gelmesini diliyorum. Başımız sağ olsun.
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ACUN ILICALI
Başımız sağ olsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Allah tüm milletimize sabır versin.
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ÜMİT BESEN
Yüreğimiz yandı bu mübarek gecede Allah'ım sana emanet kahraman askerlerimiz bu hain saldırılar inşallah son bulur.
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HADİSE AÇIKGÖZ
Kelimeler boğazımda düğüm... Hissettiğim acıyı anlatamıyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, geride kalan acılı ailelerine sabır diliyorum... Dualarım Mehmetçiğimiz ile...
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GAMZE ÖZÇELİK
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.. Ya Rabb’im şehitlerimize rahmet eyle, yakınlarına sabır ver. Ordumuzu, yurdumuzu, milletimizi her türlü düşmandan koru. Yarattıklarının şerrinden yine sana sığınırız Allah’ım. Bizi sensiz bırakma. Bize birlik ve dirlik nasip et. Şüphesiz sen her işinde galip olansın ve gücün her şeye yeter.. Amin
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OKTAY KAYNARCA
Kardeşlerim Allah yar yardımcınız olsun... Şehitlerimizin mekanı cennet, gazilerimizin şifaları tez olsun ...
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İBRAHİM BÜYÜKAK
İçimiz yanıyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun
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DEMET AKBAĞ
İdlib bölgesinde gerçekleşen hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim.
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EROL EVGİN
Milletimizin başı sağ olsun.
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CANSU KURTCU
Ve Türkiye an itibari ile gerçekten sözün bittiği yerde! Artık bu siyasetler üstü bir durum! İdeolojiler üstü! Allah’ım bize güç ver, sabır ver!!!!
16
DEMET AKALIN
Dualar sadece Mehmetçiğe
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DENİZ SEKİ
Sözün bittiği yerdeyiz. Ne denilir, bu acı nasıl tarif edilir inanın bilmiyorum. Çok üzgünüm, dün geceden beri uyuyamıyorum. Keşke elimizden bir şey gelse. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun canım ülkem.
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BEYAZIT ÖZTÜRK
Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ocaklara acı düştü… Allah acılı ailelerine sabır versin.
19
MURAT BOZ
Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.
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POLAT YAĞCI
Şehit olan ASKERlerimize Allah’tan rahmet, yaralı olan ASKERlerimize acil şifalar diliyorum... Bu mübarek gecede Askerlerimiz ve Polislerimiz için dua etmeyi unutmayalım.
21
ASLI TANDOĞAN
İçim paramparça...Boğazım düğüm düğüm....Allah’ım sen koru Mehmetçiğimizi....Şehitlerimize rahmet eyle...
22
İPEK AÇAR
Gün birlik olma, tek yumruk olma günü....Şehitlerimize Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz. Tüm dualarımız Mehmetçiğimiz’le
23
Hale Soygazi
Ocaklara düşen ateş bizi de yaktı, çok üzücü. Başımız sağ olsun. Bir an önce bölgemizin kalıcı, barışçıl bir çözüme kavuşmasını diliyorum.
24
DİDEM ÜZEL
Çok çok üzgünüm. Haberi aldığımdan beri tüm şehitlerimizin geride kalan ailelerini düşünüyorum... Yüreklerine ateş düşmüştür. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerinin başı sağ olsun
25
CÜNEYT ARKIN
İdlib’de şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.
26
ŞAHAN GÖKBAKAR
Çok üzgünüm, gencecik canlar gitti...Allah şehitlerimize rahmet eylesin.
27
HAKAN URAL
Acımız çok büyük ... Şehitlerimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar olsun devletimizin milletimizin başı sağ olsun ..
28
İREM DERİCİ
Başımız sağ olsun Türkiyem, çok üzgünüm, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum...
29
ZUHAL TOPAL
Yine çok üzgünüz milletimizin başı sağ olsun... Şehitlerimize Allah‘tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.
30
İSMAİL BAKİ
Allah'ım sen Şehitlerimize rahmet, yaralı yiğitlerimize şifa ver. Kelimeler kifayetsiz şu an. Milletimizin başı sağ olsun! Hangi görüşten olursak olalım, kenetlen ey halkım!
31
DERYA ŞENSOY
Çok üzgünüm, söyleyecek hiçbir söz yok... Başımız sağ olsun
32
SARP AKKAYA
Yazacak söyleyecek bir şey yok... Yüreğimiz yandı... Allah’tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.
33
SİNAN AKÇIL
Bize kalleşçe saldırmadan önce Tarihimize bir baksaydın keşke, BAŞIMIZ SAĞ OLSUN… Önce VATAN
34
BEHZAT UYGUR
Mehmetçiklerimiz... Çok çok acı… Allah’ım analarına babalarına sabır ver..
35
YILMAZ ERDOĞAN
Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, acılı ailelerimize güç ve sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun...
36
MURAT KEKİLLİ
Çok şehidimiz var. Cümlelerimizin hiçbir anlamı yok. Mekanlarınız cennet olsun dışında.
37
İDO TATLISES
Allah rahmet eylesin. Mekanları Cennet olsun inşAllah ... Çok şey geliyor tabii içimden ama... Allah Milletimizin ve Ordumuzun yardımcısı olsun.
38
GÜZİDE DURAN
İdlip’de Şehit olan Askerlerimize Allah’tan rahmet ve Ailelerine sabır diliyoruz. Yaralı Askerlerimize de acil şifalar olsun.
39
KENAN DOĞULU
İdlib’de gerçekleşen saldırı sonrası hayatını kaybeden Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yakınlarının, ailelerinin, Türk Milleti’nin başı sağ olsun....
40
HAKAN ALTUN
Şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum... Yüce Türk milletimizin başı sağ olsun..
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HAKAN HATİPOĞLU
Başımız sağ olsun, Allah askerlerimize kuvvet versin. Gece gece midemize kalbimize oturdu, boğazımız düğümlendi. Ateş düşen evleri düşünemiyorum. Allah rahmet eylesin. Zor çok zor...
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PINAR ALTUĞ
Şehitlerimize Allahtan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun Mehmetçiğimiz
43
EMEL SAYIN
Allah şehitlerimizin mekanını cennet eylesin, ailelerine de sabır versin, yaralı evlatlarımıza acil şifalar diliyorum, başımız sağ olsun!
44
FERHAT GÖÇER
Yüreğim kan ağlıyor, başımız sağ olsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum...
45
YALIN
Çok canımız yanıyor çok!Milletimizin başı sağ olsun...Şehit kardeşlerimin ailelerine sabırlar,yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
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