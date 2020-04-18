  • BIST 98.180
  • Altın 375,310
  • Dolar 6,9239
  • Euro 7,5357
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAFlaş... Flaş... İstanbul'da Deniz Yoluyla Giriş Çıkış Yasak

Ünlülerden Ebru Şallı'ya Baş Sağlığı Mesajları

»
Ünlülerden Ebru Şallı'ya Baş Sağlığı Mesajları
Pars Tan, dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi. Pars'ın ölüm haberi ünlüleri yasa boğdu. İşte Ebru Şallı'ya gelen baş sağlığı mesajları...

 

DEMET ŞENER 
Yazacak kelime bulamıyorum... Yüreğim acıyor... Allah sabır versin Ebrucum... Çok üzgünüm çok.

FAHRİYE EVCEN - BURAK ÖZÇİVİT 
Tarifi mümkün olmayan bir acı... Sevgili Ebru ve Harun'a en derin duygularımızla başsağlığı diliyoruz. Seni de o kelebek kalbinden öpüyoruz Pars...

PINAR ALTUĞ 
Kelimeler tükendi. Söyleyecek, yazacak bir şey bulamıyorum. Duyduğumdan beri kala kaldım. Dayanma gücü,sabır... Nur içinde yat güzel evlat...

ÇAĞLA ŞIKEL 
Tarifsiz acın, acımız Ebru'm ...Sabırların en büyüğünü diliyorum. Söyleyecek söz yok...
 

GONCA DERİN 
Ebru Şallı'yla evlenen Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin, 9 yaşındaki oğlu Pars’ı kaybeden Şallı'ya başsağlığı diledi..Gonca Derin mesajında 'Acını en derinden hissediyorum, sabırlar diliyorum' ifadesini kullandı

 

 

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Koca Son 24 Saatin Verilerini Açıkladı18 Nisan 2020 Cumartesi 09:45
  • Flaş... Flaş... İstanbul'da Deniz Yoluyla Giriş Çıkış Yasak18 Nisan 2020 Cumartesi 09:26
  • Özcan Deniz Evini Film Stüdyosuna Çevirdi17 Nisan 2020 Cuma 18:05
  • Türkiye'den Somali'ye Tıbbi Yardım17 Nisan 2020 Cuma 14:41
  • TBMM Başkanı Şentop'tan 23 Nisan Açıklaması17 Nisan 2020 Cuma 14:40
  • Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti17 Nisan 2020 Cuma 14:35
  • Hayatını Kaybeden Sağlık Çalışanları Anıldı17 Nisan 2020 Cuma 14:26
  • Plazma Nakliyle Covid-19'u Yendi17 Nisan 2020 Cuma 14:11
  • Bakan Duyurdu O Ödemeler Bugün Başlıyor17 Nisan 2020 Cuma 14:05
  • Almanya Salgını Kontrol Altına Aldı mı?17 Nisan 2020 Cuma 14:00
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim