Ünlülerden Ebru Şallı'ya Baş Sağlığı Mesajları

Pars Tan, dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi. Pars'ın ölüm haberi ünlüleri yasa boğdu. İşte Ebru Şallı'ya gelen baş sağlığı mesajları...

DEMET ŞENER

Yazacak kelime bulamıyorum... Yüreğim acıyor... Allah sabır versin Ebrucum... Çok üzgünüm çok.

FAHRİYE EVCEN - BURAK ÖZÇİVİT

Tarifi mümkün olmayan bir acı... Sevgili Ebru ve Harun'a en derin duygularımızla başsağlığı diliyoruz. Seni de o kelebek kalbinden öpüyoruz Pars...

PINAR ALTUĞ

Kelimeler tükendi. Söyleyecek, yazacak bir şey bulamıyorum. Duyduğumdan beri kala kaldım. Dayanma gücü,sabır... Nur içinde yat güzel evlat...

ÇAĞLA ŞIKEL

Tarifsiz acın, acımız Ebru'm ...Sabırların en büyüğünü diliyorum. Söyleyecek söz yok...



GONCA DERİN

Ebru Şallı'yla evlenen Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin, 9 yaşındaki oğlu Pars’ı kaybeden Şallı'ya başsağlığı diledi..Gonca Derin mesajında 'Acını en derinden hissediyorum, sabırlar diliyorum' ifadesini kullandı