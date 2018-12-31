Ünlüler yeni yılda nerede sahne alacak

Bu sene ki yılbaşı programlarında da geçen sene olduğun gibi yurt içinde İstanbul ve Ankara başı çekerken, yurt dışında ise en önemli adres Kıbrıs oldu. Ebru Gündeş, Sibel Can, Ajda Pekkan, Duman, Levent Yüksel, Enbe Orkestrası gibi birbirinden önemli sanatçılar yılbaşı eğlencelerinde boy gösterecek.
Ünlü sanatçıların yılbaşı gecesinde sahne alacağı mekanlar şimdiden rezervasyonlarını yapmaya başladı. İşte ünlü isimlerin sahne alacağı mekanlar ve isimleri:
2019 Yılbaşı Programı Sueno Hotels Behzat Gerçeker & Enbe Orkestrası Konseri
2019 Yılbaşı Programı Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center İrem Derici Konseri
2019 Yılbaşı Programı Kıbrıs Cratos Premium Hotel Casino Port Spa Ebru Gündeş Konseri
2019 Yılbaşı Programı Kıbrıs Concorde Luxury Resort & Casino Sibel Can Konseri
Sırasıyla yeni yılda konser verecek ünlülerimiz;
019 Yılbaşı Programı Kıbrıs Elexus Hotel Resort Casino Ajda Pekkan Konseri
2019 Yılbaşı Programı Kıbrıs Merit Park Hotel & Casino Sıla Konseri
2019 Yılbaşı Programı Sheraton Hotel Ankara Hakan Altun Konseri
2019 Yılbaşı Programı Milyon Performance Hall Duman Konseri
2019 Yılbaşı Programı Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel Spa Funda Arar Konseri
2019 Yılbaşı Programı Jolly joker Vadi İstanbul Levent Yüksel Konseri
2019 Yılbaşı Programı Hilton İstanbul Maslak Hotel Şevval Sam Konseri
2019 Yılbaşı Programı Holiday Inn Çukurambar Alişan Konseri
2019 Yılbaşı Programı Jolly Joker Ankara Melek Mosso Konseri
2019 Yılbaşı Programı Hayal Kahvesi Atakent Gül Özgüner Konseri
2019 Yılbaşı Programı Conrad İstanbul Bosphorus Erol Evgin Konseri
2019 Yılbaşı Programı Green Park Hotel Ankara Bülent Serttaş Konseri
2019 Yılbaşı Programı Salamis Bay Conti Resort Hotel & Casino Aşkın Nur Yengi Konseri
2019 Yılbaşı Programı Sheraton Grand Adana Göksel Konseri
2019 Yılbaşı Programı Jolly Joker Beyoğlu Ertunç Konseri
2019 Yılbaşı Programı WOW Istanbul Hotel Hande Yener - Fettah Can Konseri
2019 Yılbaşı Programı Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center Oğuzhan Koç Konseri
2019 Yılbaşı Programı Jolly Joker Bursa Yıldız Tilbe Konseri
2019 Yılbaşı Programı Ooze Venue Cem Adrian Konseri
2019 Yılbaşı Programı Gece Nakkaştepe Merve Özbey Konseri
2019 Yılbaşı Programı Wyndham Grand Kalamış Gökhan Tepe Konseri
2019 Yılbaşı Programı Kaya Artemis Resort Hotel Emel Sayın Konseri
2019 Yılbaşı Programı Elite World Asia Hotel Eda ve Metin Özülkü Konseri
2019 Yılbaşı Programı Holly Stone Performance Hall Kafile Konseri
2019 Yılbaşı Programı Jolly Joker Antalya Can Gox Konseri
2019 Yılbaşı Programı Konya Dedeman Otel Kibariye Konseri
2019 Yılbaşı Programı Arkın Palm Beach Hotel Deniz Seki Konseri
2019 Yılbaşı Programı Les Ambassadeurs Hotel & Casino Serkan Kaya Konseri
2019 Yılbaşı Programı Kaya Palazzo Resort & Casino Koray Avcı Konseri
2019 Yılbaşı Programı Ela Quality Resort Hotel Emre Altuğ Konseri
2019 Yılbaşı Programı NG Sapanca Wellness & Convention Nükhet Duru Konseri
2019 Yılbaşı Programı Akrones Thermal SPA & Convention Sport Hotel Bengü Konseri
2019 Yılbaşı Programı The Savoy Ottoman Palace Hotel Volkan Konak Konseri