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Ünlüler yeni yılda nerede sahne alacak

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Ünlüler yeni yılda nerede sahne alacak
2019 da bir çok ünlü sahne alacak işte ünlülerin sahna alacağı yerler ve şehirler

Bu sene ki yılbaşı programlarında da geçen sene olduğun gibi yurt içinde İstanbul ve Ankara başı çekerken, yurt dışında ise en önemli adres Kıbrıs oldu. Ebru Gündeş, Sibel Can, Ajda Pekkan, Duman, Levent Yüksel, Enbe Orkestrası gibi birbirinden önemli sanatçılar yılbaşı eğlencelerinde boy gösterecek.

Ünlü sanatçıların yılbaşı gecesinde sahne alacağı mekanlar şimdiden rezervasyonlarını yapmaya başladı. İşte ünlü isimlerin sahne alacağı mekanlar ve isimleri:

2019 Yılbaşı Programı Sueno Hotels Behzat Gerçeker & Enbe Orkestrası Konseri

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2019 Yılbaşı Programı Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center İrem Derici Konseri

irem-derici-019.jpg2019 Yılbaşı Programı Kıbrıs Cratos Premium Hotel Casino Port Spa Ebru Gündeş Konseri

2019-yilbasi-konserleri-ve-programlari-001.jpg2019 Yılbaşı Programı Kıbrıs Concorde Luxury Resort & Casino Sibel Can Konseri

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Sırasıyla yeni yılda konser verecek ünlülerimiz;

019 Yılbaşı Programı Kıbrıs Elexus Hotel Resort Casino Ajda Pekkan Konseri

2019 Yılbaşı Programı Kıbrıs Merit Park Hotel & Casino Sıla Konseri

2019 Yılbaşı Programı Sheraton Hotel Ankara Hakan Altun Konseri

2019 Yılbaşı Programı Milyon Performance Hall Duman Konseri

2019 Yılbaşı Programı Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel Spa Funda Arar Konseri

2019 Yılbaşı Programı Jolly joker Vadi İstanbul Levent Yüksel Konseri

2019 Yılbaşı Programı Hilton İstanbul Maslak Hotel Şevval Sam Konseri

2019 Yılbaşı Programı Holiday Inn Çukurambar Alişan Konseri

2019 Yılbaşı Programı Jolly Joker Ankara Melek Mosso Konseri

2019 Yılbaşı Programı Hayal Kahvesi Atakent Gül Özgüner Konseri

2019 Yılbaşı Programı Conrad İstanbul Bosphorus Erol Evgin Konseri

2019 Yılbaşı Programı Green Park Hotel Ankara Bülent Serttaş Konseri

2019 Yılbaşı Programı Salamis Bay Conti Resort Hotel & Casino Aşkın Nur Yengi Konseri

2019 Yılbaşı Programı Sheraton Grand Adana Göksel Konseri

2019 Yılbaşı Programı Jolly Joker Beyoğlu Ertunç Konseri

2019 Yılbaşı Programı WOW Istanbul Hotel Hande Yener - Fettah Can Konseri

2019 Yılbaşı Programı Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center Oğuzhan Koç Konseri

2019 Yılbaşı Programı Jolly Joker Bursa Yıldız Tilbe Konseri

2019 Yılbaşı Programı Ooze Venue Cem Adrian Konseri

2019 Yılbaşı Programı Gece Nakkaştepe Merve Özbey Konseri

2019 Yılbaşı Programı Wyndham Grand Kalamış Gökhan Tepe Konseri

2019 Yılbaşı Programı Kaya Artemis Resort Hotel Emel Sayın Konseri

2019 Yılbaşı Programı Elite World Asia Hotel Eda ve Metin Özülkü Konseri

2019 Yılbaşı Programı Holly Stone Performance Hall Kafile Konseri

2019 Yılbaşı Programı Jolly Joker Antalya Can Gox Konseri

2019 Yılbaşı Programı Konya Dedeman Otel Kibariye Konseri

2019 Yılbaşı Programı Arkın Palm Beach Hotel Deniz Seki Konseri

2019 Yılbaşı Programı Les Ambassadeurs Hotel & Casino  Serkan Kaya Konseri

2019 Yılbaşı Programı Kaya Palazzo Resort & Casino Koray Avcı Konseri

2019 Yılbaşı Programı Ela Quality Resort Hotel Emre Altuğ Konseri

2019 Yılbaşı Programı NG Sapanca Wellness & Convention Nükhet Duru Konseri

2019 Yılbaşı Programı Akrones Thermal SPA & Convention Sport Hotel Bengü Konseri

2019 Yılbaşı Programı The Savoy Ottoman Palace Hotel Volkan Konak Konseri

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