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Ünlüler tatil sezonunu açtı! Kim nerede?

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Ünlüler tatil sezonunu açtı! Kim nerede?
Şehirler arası ulaşım yasakları kalktı. Ünlü isimler soluğu tatil bölgelerinde aldı...

Oyuncular, şarkıcılar her yıl olduğu gibi bu yıl da favori bölgeleri mesken tuttu.. İşte sosyal medyada paylaşılan tatil fotoğrafları!

BORA AKKAŞ

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Bora Akkaş tatil sezonunu açtı. Meslektaşı Seda Türkmen’le evliliğini geçen yılın eylül ayında noktalayan oyuncu, tatile sevgilisi Oben Alkan’la çıktı. Marmaris’e giden ikili, fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

SEDEF AVCI

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Ailesiyle birlikte Cunda'ya giden Sedef Avcı fotoğrafını "Yazlıkçılık zımpara gerektirir" notu ile paylaştı.

 

NİLPERİ ŞAHİNKAYA

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Oyuncu Nilperi Şahinkaya da havuz başı fotoğrafını sayfasında yayınladı.

İBRAHİM ÇELİKKOL

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İbrahim Çelikkol, oğlu Ali ile fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

GONCA VUSLATERİ

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Gonca Vuslateri, yakın dostu Umut Kırca'nın çektiği bu kareyi Instagram'da yayınladı.

Kaynak: CNNTURK

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