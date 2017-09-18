  • BIST 106.535
  • Altın 146,528
  • Dolar 3,4854
  • Euro 4,1652
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAHatay'ın sınır bölgelerine asker sevkiyatlar sürüyor

Ünlüler Tarkan Konserine Akın Etti

»
Ünlüler Tarkan Konserine Akın Etti
Megastar’ın Açıkhava konser maratonunun altıncı gecesinde sevenleriyle yine tek ses, tek yürek oldu. Megastar’ın “10”dan yeni şarkılarıyla birlikte klasiklerinden oluşan repertuarıyla çıktığı konsere sanat dünyasından ünlüler akın etti.

Sekiz konserlik Açıkhava maratonunun altıncı gecesinde Megastar’ı dinlemeye gelenler arasında Kibariye ve eşi, Fahriye Evcen-Burak Özçivit, Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Esin Maraşlıoğlu, Tamer Yılmaz-Ayten Alpün, Yüksel Ak gibi ünlü isimler de vardı

tarkan-fahri-112026wu.jpg

 Seyirci Tarkan’ı, Tarkan seyirciyi bırakmıyor

Tarkan, Atlantis Yapım ve Hitt Prodüksiyon organizasyonuyla gerçekleşecek konser serisi kapsamında 15 Eylül ve yoğun istek üzerine yeni eklenen 16 Eylül tarihinde de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sevenleri ile buluşacak.tarkan-fahri-112028no.jpg

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Rus Hakemin Olay Pozları18 Eylül 2017 Pazartesi 14:08
  • Öykü Serter: Erkeklere güvenemiyorum17 Eylül 2017 Pazar 15:35
  • Erdem Kınay ve Hind Aşk mı Yaşıyor?17 Eylül 2017 Pazar 15:18
  • Eliz Sakuçoğlu'ndan İtiraflar17 Eylül 2017 Pazar 15:03
  • Yeni Koleksiyonu Böyle Tanıttılar16 Eylül 2017 Cumartesi 20:12
  • Angelina Jolie göz kamaştırdı16 Eylül 2017 Cumartesi 17:12
  • Adriana Lima ve Metin Hara New York sokaklarında aşk tazeledi16 Eylül 2017 Cumartesi 16:33
  • Gece kaçamağı16 Eylül 2017 Cumartesi 16:24
  • Duygu Öcal Geri Dönüyor15 Eylül 2017 Cuma 16:57
  • Deniz Berdan'dan Renkli Defile15 Eylül 2017 Cuma 16:44
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim