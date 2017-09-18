Ünlüler Tarkan Konserine Akın Etti

Megastar’ın Açıkhava konser maratonunun altıncı gecesinde sevenleriyle yine tek ses, tek yürek oldu. Megastar’ın “10”dan yeni şarkılarıyla birlikte klasiklerinden oluşan repertuarıyla çıktığı konsere sanat dünyasından ünlüler akın etti.

Sekiz konserlik Açıkhava maratonunun altıncı gecesinde Megastar’ı dinlemeye gelenler arasında Kibariye ve eşi, Fahriye Evcen-Burak Özçivit, Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Esin Maraşlıoğlu, Tamer Yılmaz-Ayten Alpün, Yüksel Ak gibi ünlü isimler de vardı

Seyirci Tarkan’ı, Tarkan seyirciyi bırakmıyor

Tarkan, Atlantis Yapım ve Hitt Prodüksiyon organizasyonuyla gerçekleşecek konser serisi kapsamında 15 Eylül ve yoğun istek üzerine yeni eklenen 16 Eylül tarihinde de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sevenleri ile buluşacak.