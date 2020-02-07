Ünlüler Sosyal Medya Hesaplarını Neden Kararttı?

Esra Oflaz Güvenkaya, “Yine üzücü bir haber geldi, bu defa Van’dan... Hem de beş kişinin öldüğü çığ felaketinde kaybolan iki kişiyi arayan 33 kurtarma ekibi hayatını kaybetti. Nasıl bir kader böyle, sayılı nefes işte” diyerek, üzüntüsünü belirtti.