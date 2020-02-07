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Ünlüler Sosyal Medya Hesaplarını Neden Kararttı?

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Ünlüler Sosyal Medya Hesaplarını Neden Kararttı?
Ünlü isimler, Elazığ’daki deprem, İdlib’deki şehitler, Van’daki çığ düşme olayı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçağın pisten çıkmasından sonra 2020’yi lanetledi. Bir an önce bu senenin bitmesini isteyen sanatçılar, sosyal medya sayfalarını kararttı.
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36 gün içinde Elazığ, İdlib, Van ve Sabiha Gökçen’de yaşanan acı olaylardan sonra ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından “Bu acılar son olsun” yazarak, 2020’nin kötü başladığını belirtti.

2019 yılında eşi Zafer Çıka’yı kaybeden Demet Akbağ, “En sevmediğim sene olmuştu. 2020 henüz ilk günlerinde acılarla geldi. Yitirdiğimiz tüm canlara Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığıdiliyorum” notunu düştü.

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Türkan Şoray, “Bir acı haber daha... Van Saklıbahçe’de çığ felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Allah ülkemizi başka felaketlerden korusun, inşallah yaşadığımız bu acılar son olur. Sabiha Gökçen’de kaza yaşayan yolculara da acil şifalar” dedi.

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Tarkan, Van Bahçesaray’da yaşanan çığ faciası sonucu hayatını kaybeden tüm görevli ve sivil vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Başımız sağ olsun” mesajını yayınladı.

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5BAŞIMIZ SAĞ OLSUN TÜRKİYEM

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN TÜRKİYE'M" 

Seda Sayan, “Van’da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun Türkiye’m." üzüntüsünü belirtti.

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6YARALILARA ACİL ŞİFALAR

"YARALILARA ACİL ŞİFALAR" 

Yılmaz Erdoğan, “Van Bahçesaray’daki çığ felaketinde hayatını kaybeden insanlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum” sözleriyle acını paylaştı.

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Esra Oflaz Güvenkaya, “Yine üzücü bir haber geldi, bu defa Van’dan... Hem de beş kişinin öldüğü çığ felaketinde kaybolan iki kişiyi arayan 33 kurtarma ekibi hayatını kaybetti. Nasıl bir kader böyle, sayılı nefes işte” diyerek, üzüntüsünü belirtti.

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8HANGİ BİRİNİN YASINI TUTALIM

"HANGİ BİRİNİN YASINI TUTALIM" 

Harun Tekin, Twitter’dan “Neye üzülelim, hangi birinin yasını tutalım, hangi ucundan kurtarmaya başlayalım kendimizi ve sevdiklerimizi, bilmek mümkün değil. Başımız sağ olsun, geçmiş olsun. Daha iyi günler hayal edecek ve uğruna çabalayacak takatimiz tükenmesin” yazdı.

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Arzum Onan, “Deprem, şehitlerim ve çığ... Başığımız sağ olsun. Ne acı geldin 2020” ifadelerini kullandı.

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10RAHMET DİLİYORUM

"RAHMET DİLİYORUM" 

Selçuk Yöntem, “Çığ altında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum” diye yazdı.

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Sayfasını karartan Zerrin Özer, "Başın sağ olsun Türkiye’m... Allah’ım sen yardım et, canım Allah’ım" notunu düştü.

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Murat Boz, “Bir kez daha derin üzüntü içindeyiz. Bu kez aklımız da, kalbimiz de Van’da... Dualarımız sizinle...”

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Sibel Can, sosyal medyadan paylaştığı çığ felaketi görüntülerini paylaşıp, “Ne çok acı var. Van, Elazığ ve Sabiha Gökçen... Mekanları cennet olsun” yazı.

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Kenan Doğulu: Yaşanan çığ faciasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

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15ÖYLE KÖTÜLÜKLERLE BAŞLADI Kİ

"ÖYLE KÖTÜLÜKLERLE BAŞLADI Kİ" 

Işın Karaca, “2020 öyle kötülüklerle başladı ki... Hem Van’da yaşanan felaket ve ardından hepimizin yüreğini parçalayan uçak kazasında hayatını kaybeden canlarımıza Allah’tan rahmet tüm ailelere sabırlar diliyorum. Dularımız sizinle” yazdı.

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Bengü, “Devamlı kötü haber almaktan sürekli bir kalp çarpıntısı yaşar olduk. Neler oluyor” dedi.

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Nilüfer, “Bu günlerde iyi haber alamaz olduk. Çok üzgünüm” notunu yazdı.

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Ayşegül Aldinç, “Ne diyeceğimi bilemiyorum. Tesadüfen yaşadığımızı kabul edip, hayatta olduğumuz için şükretmememiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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Ayça Erturan: Ah ki ne ah! 2020’yi baştan başlatabilir miyiz? Ülkemize geçmiş olsun.

 

Kaynak: Milliyet

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