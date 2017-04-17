Ünlüler oy kullanırken neler dedi

Ünlü isimlerin oy kullanma işleminin ardından verdiği demeçler dikkat çekti.

Seçmen Bilgi Kağıdı ve kimliği ile saat 09.00’da sandığa gelen Tarkan, çevredekilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Tarkan seçmen bilgi sağıdı ile gazetecilere poz verdi. Seçmenlerle birlikte sıraya giren Tarkan, sırası geldiğinde 1249 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Tarkan oyunu attıktan sonra sandığın başında "Hayırlısı Olsun" dedi.

Çıkışta çevredekiler Tarkan ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Tarkan, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. Tarkan, gazetecilerin soruları üzerine, "Bir vatandaşlık görevimi yerine getirdim. Oyumu verdim. Gidiyorum" ifadelerini kullandı.

CEM YILMAZ OYUNU KULLANDI

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'nda oy kullandı. Yılmaz, oyunu kullandıktan sonra açıklama yapmadan okuldan ayrıldı.

SELÇUK YÖNTEM’DEN ATATÜRK MESAJI

Ünlü Sanatçı Selçuk Yöntem, referanduma ilişkin “Atatürk” ve “Cumhuriyet” mesajı verdi. Selçuk Yöntem, Twitter’da “Bugün kesinlikle sandığa gidiyoruz ve oyumuzu kullanıyoruz. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetimiz için” mesajını paylaştı.

İşte o mesaj:

"SEN ÇOCUKLARINA NE ANLATACAKSIN"

Prof. Dr. Emre Kongar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çocuklarıma, torunlarıma 1982 Anayasasına şeffaf zarfta mavi renkli HAYIR oyunu nasıl attığımı anlatıyorum. Sen çocuklarına ne anlatacaksın?" dedİ.

NUSRET OYUNU VERDİ

Sandığa giden ünlü isimler arasında Nusret de vardı. Nusret sosyal medya hesabından zarfı sandığa atarken ki fotoğrafını paylaştı.

HAKAN YILMAZ’DAN “HAYIR MESAJI

Oyuncu Hakan Yılmaz ise, oy kullanmasının ardından Twitter’da “hayır” mesajı vererek “Oyumuzu verdik. Ülkemiz için hayırlısı olsun” diye paylaşımda bulundu.

ÖZAY OYUNU KULLANDI

Tuğba Özay "Vatandaşlık görevimi yaptım" diyerek oy kullandı.

"AŞIRI HAYIRLI BİR PAZAR DİLİYORUM"

Oyuncu Devin Özgür Çınar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Günaydins, aşırı hayırlı bir pazar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"MEMLEKET KAZANACAK"

Oyuncu Sevinç Erbulak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tercih ne güzel kelime. Bugün ve her zaman Cumhuriyet'i tercih ediyoruz. Memleket Kazanacak"

İbrahim Kutluay ve Belçim Bilgin Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'nda oy kullandı.

Şarkıcı Suat Suna, referandum oyunu kullandıktan sonra Twitter’da “Vatandaşlık görevimi yaptım” mesajını paylaştı.

İşte o mesaj:

Bodrum'da oyunu kullanan sinema sanatçısı Fatma Girik, önceki yıl yaşamını yitiren hayat arkadaşı Memduh Ün'ün mezarını ziyaret ederek, "Hayat işte böyle, bir varsınız bir yoksunuz. Güzel ülkemizin kıymetini bilelim" dedi.

Bodrum'da yaşayan Fatma Girik, bugün annesi Münevver Girik Dukav ile birlikte Torba Mahallesi'nde Menthon Ocakbaşı Restoran'daki 1251 numaralı sandıkta oy kullandı. Bakıcısı Dursine Yılmaz ve eşi Zekeriya Yılmaz'ın 1990 model 'Kartal' marka otomobili ile oy kullanmaya gelen Girik'in geçirdiği ameliyatlar sonrasında güçlükle yürüyebildiği görüldü. Bir seçim öncesinde giydiği gömlekle oy kullanmaya geldiğini belirten Girik'in yürürken sıkıntı yaşamasına karşın oldukça neşeli ve keyifli olduğu göze çarptı.

Annesi ile birlikte aynı anda oy kullanma kabinine giren Girik, "Annem de ben de hastayız ama oyumuzu kullanmaya geldik, hayırlı olur inşallah" dedi. Fatma Girik oy kullanma işleminin hemen ardından, 16 Ekim 2015'te yaşamını yitiren hayat arkadaşı yönetmen Memduh Ün'ün Torba Mezarlığı'ndaki mezarını ziyaret etti.

"KENDİMİ PRENSES GİBİ HİSSEDİYORUM"

Ün'ün mezarına diktiği çiçekleri sulayan ve dua eden Fatma Girik, "Hayat işte böyle, bir varsınız bir yoksunuz. Güzel ülkemizin kıymetini bilelim" dedi. Yürümekte sıkıntı çektiğini anlatan Girik, "Elimden tutup yürüttükleri için kendimi böyle prenses gibi hissediyorum. Ayağımda titanyum, belimde platin, çok ağrım yok ama hareket etmekte güçlük çekiyorum. İki kere düştüm iki kere ameliyat oldum. Annem diyor ki 'sana nazar değdi.' Bu yaştaki kadının neyine nazar değecek tamamen benim salaklığımdan. Evimde parkeler cilalanmıştı, bastım düştüm, tamamen dikkatsizlik" dedi.

Fatma Girik mezarlıktan ayrıldıktan sonra anne ve bakıcıları ile birlikte evine döndü.

ASIRLIK ÇINAR MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ OYUNU KULLANDI

Dünyanın en önemli Sümerologlarından biri olan 103 yaşındaki Muazzez İlmiye Çığ, oyunu kullandı.

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Muazzez İlmiye Çığ’ın fotoğrafını paylaşarak Twitter’da “Asırlık çınar Muazzez İlmiye Çığ, Cumhuriyet'in yurttaşı olmanın ne demek olduğunu yine gösterdi” diye yazıldı.

İşte o mesaj:

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