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ÜNLÜLER KAZ DAĞLARI'NA TEPKİSİZ KALMADI

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ÜNLÜLER KAZ DAĞLARI'NA TEPKİSİZ KALMADI
Türkiye'nin oksijen depolarından Kaz Dağları'na yapılmak istenilen altın madenine “#Kazdağlarıhepimizin” etiketiyle başlatılan tepkilere Tarkan Tevetoğlu da destek verdi.

Megastar Tarkan Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yeter artık. Bi durun, kendinize gelin. Sizlere emanet edilen bu topraklara ve de temsilcisi olduğunuz halkınıza ihanet etmeyin artık" dedi.

Kaz Dağları’nda Kanadalı Alamos şirketinin yapmak istediği altın ve gümüş madenciliğine karşı tepkiler sürüyor. Kaz Dağları'nda gerçekleştirilen ağaç katliamına bir tepki de şarkıcı Tarkan'dan geldi.

Kaz Dağları'nda Kanadalı Alamos Gold'un binlerce ağacı katletmesine Tuba Ünsal'dan da tepki geldi.
Kaz Dağları’nda Kanadalı Alamos Gold’un gerçekleştirdiği doğa katliamına karşı sanatçıların tepkisi sürüyor. Oyuncu Tuba Ünsal, Instagram hesabından çarpıcı bir mesaj paylaştı ve katliama tepki gösterdi.

Ünsal’in açıklaması şöyleydi:

“Dün gece gözüme uyku girmedi olanları düşünmekten. Düşün ki bir ülkeden bi firma geliyo, “Bizde yasaklar var tek bir ağaç dahi kesemeyiz gelelim senin topraklarında altın arayalım senin ağaçlarını keselim” diyor. Ve bu ağaçlar senin ülkenin nefesi, oksijeni, bereketi… Sen milyonlarca liralık çekler karşılığında buna onay veriyorsun ve katliam başlıyor… Bu soyle bir durum,öz babanın kızını başlık parasıyla birine satması gibi…Bana hissettirdiği tam olarak bu öfke… Artık daha ne başımıza gelmesi lazım sesimizi çıkarabilmemiz için? Ben çocuklarımın yüzüne nasıl bakarım buna karşı çıkmazsam? Sen çocuklarının geleceğini nasıl bu kadar hoyratça paramparça edersin?Hangi yeşil dolar satın alacak nefessiz kaldığında nefesini?Bir saniye gözünü kapat ve düşün! Hadi artık ses çıkar canım kardeşim, bırak belediye konserini, kanalda dizi kapma hırsını bırak… Bir bak sesini çıkaramadığın şey senin sonun olacak… Hadi Kazdağları için ses ver!!!!!!”

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