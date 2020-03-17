Ünlüler Eve Kapandı!

Sanat dünyasından birçok ünlü isim de salgından etkilenmemek için evlerine kapandı. İşte ünlülerin koronavirüse karşı aldığı önlemler.

Eve kapanan Erhan Yazıcıoğlu günlerini eşi Müge Yazıcıoğlu’na yardımcı olarak geçiriyor. Mutfağa girip börek de yapan ünlü tiyatrocu, “Koronavirüsün Türkiye’de pek varlık gösteremeyeceğine inanıyorum ama yine de önlemlerimizi alıyoruz tabii ki” dedi.

Tehdit benim

Betül Demir, aranjörü Emirhan Cengiz’le birlikte eve kapanıp müzik çalışmalarına yoğunlaştıklarını söyledi: “Bu zor zamanlarımızda en azından müziğimizle evimizdeki stüdyomuzdan hayatlarımıza anlam katalım istedik. Emirhan Cengiz’in evindeki stüdyosundayız bir süre. Emirhan korona değil, benim tehdidim altında.”



Durum ciddiye alınmalı

Türkan Şoray, tüm vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı: “Durumun çok ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum. Bir kişinin ihmalkarlığı diğer insanlara zarar verebilir. Olabildiğince evde oturuyor ve kalabalık ortamlara girmiyorum. Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarını dikkate alıyor, doktorların dediklerini yapıyorum. Beslenmeme ve hareketli olmaya da özen gösteriyorum.”





Korona günlerinde aşk

Cansu Kurtcu ve Fettah Can da günlerini evde geçiren ünlülerden. Kurtcu, ikiz çocuklarıyla kek yaparken çektikleri videoyu sosyal medyada şu notla paylaştı: “Korona günlerinde aşk. Ah ne günler günler gelecek daha. Bizden hepinize bol umut ve bolca sevgi gelsin.”





Evde eşyaları ayırıyorum

Hülya Koçyiğit, tüm toplantılarını iptal etti: “Evde, kalabalıktan izole bir şekilde vakit geçiriyorum. Zamansızlıktan dolayı evde uzun zamandır yapamadığım şeyleri yapmaya başladım; kütüphaneyi yerleştiriyorum, okumak için beklettiğim onlarca kitabı okuyorum, dolapları düzenleyerek ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak üzere hijyen kuralları çerçevesinde eşyaları ayırıyorum.”



Setler durmalı

Eda Ece ve Itır Esen, setlerin durması gerektiği yönünde açıklamalar yaptı. Eda Ece sosyal medya hesabına “Önce insan, önce sağlık. Setler iptal olmalı” diye yazdı. Itır Esen de “Kapadokya’da setteyim. Hastanelerde de çalıştığımız için sette kendimizi koruyamıyoruz” dedi.





Nilüfer: Risk grubundayım

Bir dönem kanser tedavisi gören Nilüfer, risk grubunda bulunduğundan çok daha dikkatli olduğunu söyledi: “Ben zaten uzun süredir tedavi sürecindeyim, o yüzden tüm zamanımı evde geçiriyorum. Aşırı dikkat ediyorum. Yardımcılarım dışarı çıkıp geliyorlar, onlara maske takmalarını söylüyorum. Hem ağır bir şey atlattım hem de kronik akciğer hastalığım ve astımım olduğu için risk grubundayım. Özellikle kronik hastalığı olan insanların hiçbir şekilde evden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri lazım.”





Evde keyfim yerinde

Eser Yenenler, yeni bir akım başlattı: “Salgın varken biz de evdeyiz. Dışarı çıkıp başkasının sağlığını ve kendi sağlığımızı tehlikeye sokmuyoruz. Durumu hafife alıp sokaklarda gezen arkadaşlarımız için de sosyal medyada #evdekeyfimyerinde diye bir tag başlatıp durumun ciddiyetini evlerimizden paylaşım yaparak gösterebiliriz.” Oğuzhan Koç da arkadaşına “Çağrını aldığımda evde oturuyordum. Bir şey yapmalıyım dedim ve evde oturmaya devam ettim” diye yanıt verdi.





Ceyda Düvenci: Bir aradayız!

Evimizdeyiz... her şey yolunda... endişelerimizi, korkularımızı cebimize koyduk, kabul ettik hepsini... zor dönemi avantaja çevirmeyi tercih ettik. Bol bol zaman geçirmenin sevinci bizi iyi hissettiriyor... Daha fazla oyun oynamaya odaklandık. Birlikte nasıl daha eğleniriz, kahkahalarla güleriz, bu duygunun peşine düştük... Evet zor, evet gergin zamanlar, evet endişeliyiz... Hepsi gerçek... ama anne-baba olarak mutlu olmayı, kötü zamanlardan mutlulukla çıkmayı seçtik... Evden çıkmıyoruz... Temizliğe dikkat ediyoruz... ve bir aradayız... Sen evde gülümsemek için neler yapıyorsun? Ailecek eğlenmek için, zor günleri aşmak için neler buldun? Bulutları ancak güzellikleri paylaşarak dağıtabiliriz. Gerçekleri göz ardı etmeden, gerekli tedbirleri alarak... Okul tedbir sebepli kapandı, tatile gidelim diye değil... O yüzden evde ailecek oturmak tek çözüm...