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Ünlüler engelli tenisçilerle bir araya geldi

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Ünlüler engelli tenisçilerle bir araya geldi
Bakırköy Belediyesinin, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla ünlü isimler ile engelli sporcular arasında tenis turnuvası düzenlendi.

Bakırköy Belediyesi ve Mete Spor Kulübü işbirliği ile engellilere yönelik farkındalık yaratmak amacıyla Bakırköy Belediyesi Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’nde düzenlenen ‘Engelleri Kaldır Tenis Şöleni’ne ünlü sanatçılar; Özlem Yıldız, Behzat Gerçeker, eski milli futbolcular;  Ömer Erdoğan, Murat Erdoğan, Saffet Akyüz, milli tenisçiler;  Marsel İlhan, Cem İlkel, Ergün Zorlu, Erhan Oral, Can Akkoyun, Can Zorlu, Sarp Agabigün, Bora Gerçekler, Serkan Akın Dilek, Berk İlkel, İpek Öz ve Zeynep Arman katıldı.

Etkinliğe katılan sporculara Bakırköy Belediyesi tarafından teşekkür plaketi verildi. Milli Sporcular Ömer Erdoğan, Murat Erdoğan, Saffet Akyüz kura ile belirlenen milli tenisçilerle beraber takım oyununa katıldı. Ünlüler tenisteki performanslarıyla göz doldurdu.

Etkinlikle ilgili bir açıklama yapan Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, “Engelliler için farkındalık ve duyarlılık oluşturmak adına bu etkinliği gerçekleştirdik. Bakırköy Belediyesi Atatürk Spor ve Yaşam Köyümüzde bulunan tenis kortlarımızı milli sporcularımızın ve engelli sporcularımızın kullanımına açmak için bir dizi proje yürütüyoruz.  Engelleri kaldırmak için çalışıyoruz ve  engellilerin sorunlarının  azaltılması için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz” dedi.

 

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