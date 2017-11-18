Ünlüler Bu Yaşam Koçunun Peşinde!

Kendi kendinize mücadele etmekten yorgun düştüyseniz ve artık "Benim problemim ne? Bana yardımcı ol" diyorsanız yaşam koçluğu tam da ihtiyaç duyduğunuz kişi olabilir.

Tam da bu noktada başarılı yaşam koçu Aldeberan Özdoğan "Farkındalık benim için ilk esas" diyor. Hayattaki mottosu "Sen değişirsen dünya değişir" olan ve mutlu evliliğini üç çocuğuyla taçlandıra Yaşam Koçu Aldeberan Özdoğan, "İkili ilişkilerde kişillerin kendilerinde olan problemleri görememelerinden yola çıkarak önce kişinin kendini anlamasını sağlamaya çalışıyorum. Bunu da farkındalıkla yapmaya çalışıyorum." diyor.

Aldeberan Hanım, yaşam koçluğu serüveniniz nasıl başladı?

Yola ilk başta kendimden çıktım. Serüvenim önce kendimi bulmamla başladı. Eğitimimi Yeditepe Üniversitesi İngilizce Siyasal Bilgiler Bölümünde tamamladım ama birkaç alanda farklı çalışmalarım oldu. Tercümanlıktan ihracata kadar farklı sektörlerde çalıştım. Daha sonradan evlilik dönemimim ve belirli süreçlerin ardından televizyonla tanıştım. tvEm’de “Söyle İçinde Kalmasın” adlı bir program yaptım. Programa bebeklerimin dünyaya gelmesiyle birlikte ara verdim. Sonra da devam etmek istemedim. Bunun için de insanlara faydalı olabilecek, kendime kendi dünyamın da fark ettiği, içinde olduğu bir dünya yaratmak istedim. İnsan ilişkilerim çocukluğumdan beri çok iyiydi. Önce kendi değişimimle insanları değiştirebileceğimi, bazı sorulara parmak basabileceğimi düşünerek bir eğitim almaya karar verdim. IOC Sertifikalı bir yaşam koçluğu sertifikası aldım. Daha çok aile, ilişkiler, sosyal ilişkiler, sosyal çevre ve ikili ilişkilerde uzmanlaşmaya karar verdim ve bunun üzerine çalışmalarım ve seminerlerim oldu.

İkili ilişkiler ve aile ilişkileri şu anda insanların en çok sorun yaşadığı alanlar. Sizin burada insanlara nasıl bir katkınız oluyor?

Benim sloganım olan “Sen değişirsen dünya değişir” sözünden yola çıkıyorum. İnsanların birbirleriyle iletişimlerinde problem oluşuyor, birbirilerini anlayamıyorlar. Aslında herkesin iletişim kurabilecek bir noktası var. Ama maalesef insanlar bunu göremiyorlar. Kişiler ikili ilişkilerde özellikle “beni anlamıyor, beni dinlemiyor, beni fark etmiyor…” gibi problemlerle boşanma durumuna kadar gelebiliyorlar. Ben ise ikili ilişkilerde kişilerin kendilerinde olan problemleri görememelerinden yola çıkarak önce kişinin kendini anlatmasını sağlamaya çalışıyorum. Bunu da farkındalıkla yapmaya çalışıyorum. Kişi önce kendinin farkına varırsa zaten otomatik olarak ilişkisi de düzelmeye başlayacaktır. Kişinin kendisini ele alarak nelerin farkında olmadığını ve neleri değiştirebileceğini ona anlatmaya çalışıyorum. Fakat bunu önce kendisinin farkında olarak yapmasını sağlıyorum. Bu da terapilerle, karşılıklı ikili görüşmelerle başlıyor. Eğer kişi kendi sorunlarının farkına kendi varırsa zaten nasıl çözüleceğini de otomatik olarak fark edecektir ama maalesef kişiler problemlerini kendilerine göremiyorlar. Burada sorun başlıyor. Daha çok neyin problem olduğunu göstermeye çalışıyorum. Göremediği noktalarda da kendisinin görebileceği bir alan yaratmaya çalışıyorum ve bu alanın üzerine giderek onu çözmeye çalışıyoruz. Herkesin de mutlaka anlaşabileceği noktası vardır. Kişileri değiştirmeye çalışmıyoruz, değişime önce kendimizden başlıyoruz. Kişi kendisi değişirse her şey değişebilir. Eğer kişi kendisinin farkına varıp kendini değiştirirse kendindeki yanlışları farkına varıp nelerin problem olduğunu görebilirse otomatik olarak sadece ikili ilişkileri değil anne-çocuk ilişkisi de aile akraba ilişkisi de şirket ya da liderlik ilişkisi de düzene girecektir. İnsanlar akademik olarak bir yerlere gelmiş fakat ilişkilerinde başaralı olamamış olabiliyorlar.

Peki, kişileri ikili ilişkilerde teker teker mi alıyorsunuz yoksa birlikte mi alıyorsunuz?

Biz aslında hatayı sorgulamıyoruz, benim amacım bunu isteyen insanla çalışmak. Yani kendisinin göremediği şeyleri ve “Benim problemim ne? Bana Yardımcı ol” diyen insanlar çalışmak benim prensibim. Bunun için bana gelenlere yardımcı oluyorum. Eğer kişi kendinde bir problem arıyorsa ve bunu bulamayıp bana geliyorsa kişiyle birebir çalışıyorum. Çünkü karşısındaki insanı değiştirmesini sağlıyoruz, bizim tek amacımız bu.

Size göre kişideki eğişim nasıl ve ne şekilde başlar?

Zaman çok önemli. Değişimler küçük adımlarla başlar. İnsanlar gerçekten bir şeyleri değiştirmek istiyorlarsa çok ufak değişimlerle bütüne gidebilirler. Bir anda bir şey beklemiyoruz, yavaş yavaş sonuca ulaşmaya çalışıyoruz ve farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. İnsanların göremediği, fark edemediği, başaramadığı noktaların sebeplerini bulmaya çalışıyoruz. İnsanların göremediği, fark edemediği, başaramadığı noktaların sebeplerini bulmaya çalışıyoruz. Bunu da kişinin kendisinin fark ederek bulmasını sağlayıp o yönde neler yapabileceğimize akarak geri dönüşümden yola çıkarak ve zamanı doğru kullanarak bir yerlere varmaya çalışıyoruz. Yani insan istediği zaman her şeyi değiştirebilir. Biz danışanlarımıza tartışmaları kazanımları yerine birbirlerini kazanmayı fark ettirmeye çalışıyoruz.