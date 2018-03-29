Ünlüler Bu Defiledeydi

Raşit Bağzıbağlı'nın defilesine ünlü güzeller akın etti.

Raşit Bağzıbağlı 10. Yıl Özel Koleksiyonu’nu tanıttı. Bağzıbağlı’nın 10 yıl içerisindeki en özel tasarımlarının harmanlandığı bu özel koleksiyon 70’li ve 80’li yıllardan ilham alınarak tasarlandı. Ünlü modacının hazırlamış olduğu görkemli defile moda haftasının en iyisi olarak gösterilirken tam bir yıldızlar geçidi yaşandı.

Yıldızların ilgisinin büyük olduğu defileyi izlemeye gelen arasında Azra Akın, Amine Gülşe, Başak Sayan, Nurgül Yeşilçay, İdris Nebi Taşkan, Serenay Aktaş, Sera Tokdemir, Hande Şubaşı, Gül Gölge Saygı, Nergis Kumbasar, Yasmin Erbil, Deren Talu, Barış Murat Yağcı ve Alman sevgilisi Brenda Patea gibi ünlü isimler de vardı.

Yıldızların instagram hesabından büyük övgü yağdırdığı ünlü Modacı Raşit Bağzıbağlı defilenin sonunda büyük tezahürat ve alkış eşliğinde podyuma çıktı. Defilenin özel konuğu olan ünlü top model Halima Aden ünlü modacının 10. Yıl defilesi için dönüşünü erteledi. Sempatik tavırlarıyla herkesin gönlünü fetheden top model tüm defileyi telefonuna kaydederek canlı yayınından paylaştı.

Azra Akın, Amine Gülşe ve Sera Tokdemir defileye Raşit Bağzıbağlı imzalı kostümlerle katıldı.