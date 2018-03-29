  • BIST 114.164
  • Altın 170,474
  • Dolar 4,0033
  • Euro 4,9261
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAAfrin'de yaralanan asker şehit oldu!

Ünlüler Bu Defiledeydi

»
Ünlüler Bu Defiledeydi
Raşit Bağzıbağlı'nın defilesine ünlü güzeller akın etti.

Raşit Bağzıbağlı 10. Yıl Özel Koleksiyonu’nu tanıttı. Bağzıbağlı’nın 10 yıl içerisindeki en özel tasarımlarının harmanlandığı bu özel koleksiyon 70’li ve 80’li yıllardan ilham alınarak tasarlandı. Ünlü modacının hazırlamış olduğu görkemli defile moda haftasının en iyisi olarak gösterilirken tam bir yıldızlar geçidi yaşandı.

Yıldızların ilgisinin büyük olduğu defileyi izlemeye gelen arasında Azra Akın, Amine Gülşe, Başak Sayan, Nurgül Yeşilçay, İdris Nebi Taşkan, Serenay Aktaş, Sera Tokdemir, Hande Şubaşı, Gül Gölge Saygı, Nergis Kumbasar, Yasmin Erbil, Deren Talu, Barış Murat Yağcı ve Alman sevgilisi Brenda Patea gibi ünlü isimler de vardı.

Yıldızların instagram hesabından büyük övgü yağdırdığı ünlü Modacı Raşit Bağzıbağlı defilenin sonunda büyük tezahürat ve alkış eşliğinde podyuma çıktı. Defilenin özel konuğu olan ünlü top model Halima Aden ünlü modacının 10. Yıl defilesi için dönüşünü erteledi. Sempatik tavırlarıyla herkesin gönlünü fetheden top model tüm defileyi telefonuna kaydederek canlı yayınından paylaştı.

Azra Akın, Amine Gülşe ve Sera Tokdemir defileye Raşit Bağzıbağlı imzalı kostümlerle katıldı.

44

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kardeşi Hakkında Suskunluğunu Bozdu28 Mart 2018 Çarşamba 11:12
  • En Seksi Selfie27 Mart 2018 Salı 15:15
  • Sosyal Medyada Dekolte Yarışı27 Mart 2018 Salı 15:13
  • Tek Rakibim Göğüslerim27 Mart 2018 Salı 11:28
  • Sessizliğini Bozmaya Hazırlanıyor!27 Mart 2018 Salı 11:21
  • Bekir Saçara Konuştu26 Mart 2018 Pazartesi 15:35
  • Cansu'nun Büyük Yalanı26 Mart 2018 Pazartesi 15:27
  • Cem'in İdil Fırat Kaçamağı26 Mart 2018 Pazartesi 14:02
  • "Tacize Uğradım!"26 Mart 2018 Pazartesi 13:16
  • Hayatımı anlatsam ağlarsınız26 Mart 2018 Pazartesi 12:18
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim