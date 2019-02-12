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Ünlüler Bergüzar'ı yalnız bırakmadı

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Ünlüler Bergüzar'ı yalnız bırakmadı
Engin Akyürek ile Bergüzar Korel'in başrollerinde yer aldığı "Bir Aşk İki Hayat" filminin özel gösterimi yapıldı.

Galaya bir çok ünlü isim de katıldı. Engin Akyürek ve Bergüzar Korel'in yanı sıra Halit Ergenç, Gökçe Bahadır, Aras Bulut İynemli, Bige Önal, Melisa Aslı Pamuk, Serenay Sarıkaya, Dilan Çiçek Deniz, Rojda Demirer, Alperen Duymaz, Selin Şekerci gösterime katılan isimler arasındaydı.

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